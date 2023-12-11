"Kadınlar Erkekleri Test Ederken Ne İster" kitabından güçlü dersler;

Kadınlar duygusal yaratıklardır ve erkekleri duygularına nasıl tepki verdiklerini görmek için test ederler.

Eğer sinirlenirseniz ve bağırırsanız, uzaklaşırsanız ya da ağlayarak özür dilerseniz, testi geçemezsiniz.

Bir kadın bir erkeğe ne kadar ilgi duyarsa, onun inandığı kişiyle uyumlu olup olmadığını görmek için onu o kadar çok test eder.

Bir erkek olarak geliştirebileceğiniz en önemli becerilerden biri, hayatın size sunduğu farklı sınavlara karşı nasıl kayıtsız kalabileceğinizdir.

Duygularınıza hakim olmak ve şüphelerinizi yenmek sizi hayatın zorluklarına karşı sarsılmaz bir kaya haline getirecektir.

Erkeklerle ilgili olarak kadınlar biyolojik olarak sevgi ve liderlik arayışında olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu arzular kadının bilinçli olarak kontrol edebileceği bir şey değildir; bu nedenle onu en iyi şekilde ele geçirme arzuları olağandır. Bir kadın sevgi ve liderlik istiyorsa bunları elde etmek için her şeyi yapar.

Zayıf bir adam, omurgası olmayan, ilkeleri olmayan, ahlakı olmayan ve kendi ayakları üzerinde durabilme yeteneği olmayan adamdır.

Bir kadın, sonunun böyle bir yaratıkla karşı karşıya kalmayacağından emin olmak için tanımadığı bir erkeği bilinçaltında test eder.

Günün sonunda, bu testler hakkında ne düşünürseniz düşünün, eğer bir ilişki arzuluyorsanız bunların üstesinden gelmek yine de zorunludur.

Kadınınızın olumsuz ya da çekici olmayan davranışlarını dile getirme cesaretini gösterin, o da size saygı duyacaktır.

Eğer saygısız, kaba, çıkarcı ya da önemsiz davranıyorsa, bunun yanına kalmasına izin vermeyin.

Yapılacak en iyi şey sessiz muamele gibi pasifagresif davranışlara karşı düşük tolerans göstermektir.

Eğer ona "Sana sadece bir kez soracağım" derseniz ve o konuşmayı reddederse... sözünüze sadık kalın.

Ona bir yetişkin gibi davranın ve bir yetişkin gibi davranmasını bekleyin.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Per Johansson İsveç'in Göteborg kentinde Saro'daki evine döndüğünde ilginç bir görüntü ile karşılaştı.

Johansson "Çok kötü yağmur yağıyordu.

Rüzgarda çok karanlık bir sesle çığlık atan bir şey duydum" dedi.

"İlk başta çılgın komşular mı diye merak ettim ama sonra tekrar duyup gidip kontrol ettim.

Komşularımın bahçesindeki ağaçta gerçekten büyük bir şey gördüm, o bir geyikti. Yemek yedikten sonra sarhoş olmuş olmalı." Elmalar fermente olmuş ve daha fazla meyveye uzanırken kayıp ağaca düşmüş olmalı." Johansson yerel itfaiye ve kurtarma departmanını aradı ve itfaiye aracı ve vinçli bir cip ile müdahale etti.



GÜLÜ YORUM

@nihanka "Kızım bana okulu neden bırakamayacağını sordu. Ben de ona bunun kanuna aykırı olduğunu, okulu bırakması halinde beni hapse atacaklarını söyledim.

Tatlı çocuğum gözlerimin içine baktı ve 'Seni ziyarete gelirim hapiste.' dedi."