İŞTE size Mentalfloss'dan derlediğimiz sizi daha etkili bir konuşmacı yapacak 7 ipucu;

Bilgelik ağzınızdan çıkan kelimelerden daha fazlasıdır.

Öyle ki dik bir omurgayla düz bir şekilde durmak veya oturmak sizi dışarıya kendinden emin gösterir ve sizi konuşurken fiziksel ve ruhsal olarak rahat ve inandırıcı bir ruh haline sokar.

DİKKATSİZ konuşmayın!

"Aforistik düşünme sabırsız düşünmedir" demiş birileri. Klişe ve moda sözcükler ile konuşmak veya sözcükleri doğru anlamı dışında kullanmak sizi dinleyenlerin kafasını karıştırarak onların uykusunu getirebilir.

YÜKSEK sesle bağırmadan konuşun!

Sesinizin gür ve taşkın çıkmasıyla uzaklardan bile bir dinleyici bulabilir ve böylece daha zeki görünebilirsiniz.

Tiyatro ile uğraşmak bu konuda etkili bir yöntemdir.

SESİNİZE iyi kulak verin!

Konuşurken sesinizin titreşimine, tonuna iyi dikkat edin.

İsterseniz sesinizi kaydedin ve sanki bir arkadaşınız konuşuyormuşçasına dinleyin. Kasetteki sözde arkadaşınız konuşurken şunu düşünün; "Siz olsanız nasıl konuşurdunuz?"

ÇATALLI sesten sakının!

Diğer bir deyişle, yanık sesle konuşmak diğer insanlarda iticilik, güvensizlik, olumsuzluk ve loşluk gibi hisler verebilir. Siz siz olun eğer bir şiir gecesinde şiir okumuyorsanız bu ses tonunu çok kullanmayın.

SESSİZ kalmaktan korkmayın!

"Konuşmak bazen çıplaklığı örtmektir" denmiş.

Öyle ki bazen sessizliği bozacak bir konuşma yapmanız sizin utangaçlık duygunuzdan kaynaklanabilir.

Buna şöyle de bakabiliriz ki eğer konuşmayı yarıda keser ve susarsanız, insanlar sizin önemli bir şey düşündüğünüzü sanabilirler.

EKLEYECEK bir şeyiniz yoksa boşuna fikir sunmayın!

Eğer ki bir insan grubuyla konuştuğunuz konu sizin bilginiz dışına çıktı ise kasmayın.

Çünkü bu durumda pek zeki algılanmayabilirsiniz. Bunun yerine konuyu herkesin kolayca fikir sunabileceği yere çekmek en mantıklı hamle olacaktır.

Çoğumuz sesini toptan değiştiremese de bu yöntemleri uygulayarak daha etkili konuşmak ve zeki görünmek mümkün.

Bir yere not edin...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

- KADINLARIN sevgiyi geliştirebilmeleri için 15 güne ihtiyaçları vardır. Erkeklerin sadece 8,2 saniyeye ihtiyacı var.

- 'ERKEK' duygularını güçlendiren bir kadın, erkeğin aşık olduğu kadındır.

- İŞ YERINDEKI aşkın evliliğe yol açma ihtimali, barlarda veya arkadaşların evinde yaşanan aşklardan daha fazladır.

- EL sıkışmalar kişiliği yansıtır; sinirleri gizlerken bile kaygıyı açığa çıkarabilirler.

- İNSANLARIN sizin hakkınızda en çok hatırladığı şey karizmanızdır.

Burada karizma ve kendine güvenin sırlarını öğrenebilirsiniz.

- BİRİNDEN hoşlanmamaya başladığınızda, davranışları genellikle sizi rahatsız eder.



Gülü Yorum

@DekioyleSimone EŞİM, saçlarımın uzun halini seviyor. Ama ben kısa saçla daha iyi hissettiğim için düzenli olarak saçlarımı kestiririm.

Kendisini ise sakallı daha iyi hissediyor ama ben sakal sevmediğim için düzenli olarak tıraşını olur. Bakın, ideal evlilik böyledir arkadaşlar.