Köfte ve makarna ikilisi: Eğer akşam yemeğinde köfte ve makarna varsa en güzel akşam yemeği olarak kabul edilirdi. Köfte yediğimiz her an resmen mutlu olurduk. Gerçekten de gelmiş geçmiş en iyi ikili olabilir.

Patates kızartması:

Sosla veya sossuz her çocuğun her şeyi değişeceği tek yemek patates kızartması olabilir.

Sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde ve akşamları… Resmen 3 öğün hepimiz bu yemeğe aşıktık. Şimdi bile seviyoruz!

Mısır: Akşam yemeğinden sonra televizyon izlerken bize eşlik eden bu eşsiz lezzeti unutmak mümkün mü? Şimdi olsa şimdi de bayıla bayıla yeriz diyenler hala vardır!

Leblebi tozu: Listenin olmazsa olmazı leblebi tozu olabilir. Çocukken okulda veya boş zamanlarımızda leblebi tozu yemeye doyamazdık.

Şimdi bulmanın neredeyse imkansız olduğu leblebi tozunu aramızda özlemeyen yoktur diyebiliriz!

Mantı: Eğer o gün akşam yemeğinde mantı varsa koşa koşa eve giderdik kabul edelim. Hele bir de sosu bolsa tadından yenmezdi! Üzerine bol yoğurt, biraz da nane... Off şimdi olsa da yesek!

Krep: Kahvaltıda krep olduğunda okula daha coşku ve heyecanla giderdik.

Gerçekten de onun üzerine sürülen tereyağı, çikolata ve reçel bir başka güzel oluyor…

Elma şekeri: Tatil günlerimizde annemizin bize aldığı o elma şekerinin yerini hala pek bir şey tutmuyor olabilir. Hem şekerli hem de meyve olduğu için içten içe sağlıklı gibi hissettirirdi!

Karışık kızartma: İçinde patatesin, patlıcanın hatta biber, domatesin de olduğu bu tabak, yoğurt ile birleştiğinde bambaşka bir şeye dönüşmüyor muydu?

Gerçekten de yemesi en keyifli lezzetlerden biriydi!

Şemsiye çikolata: Çocukken çikolata bize büyüleyici bir lezzet gibi gelirdi ama şemsiye çikolata ayrıydı! Hem yemesi hem de şekliyle kalbimizi fethetmişti.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

HERKESİN hayatta kabul etmesi gereken 10 gerçek nedir?

AŞK artık gazınızı tutmak zorunda olmamaktır.

GENÇ kalmanın sırrı dürüst yaşamak, yavaş yemek ve yaşınız hakkında yalan söylemektir.

HER gün sosyal medyada paylaşım yapmak insanın kendi kusmuğuna dönmesi gibidir.

SÜREKLİ gülen insanlara asla güvenme.

Ya bir şey satıyorlar ya da pek parlak değiller.

TUHAFLIK hayatın tuzu biberidir.

Üzerine serpmekten korkmayın!

HAYATIN tadını çıkar.

Ölmek için zaman var.



TESPİTLİ YORUM

@atavratzlatan SÜPER Lig'de küme düşmemeye oynayan Anadolu takımları...

1 puan için efsane Nilan kadrosunun gururu ile oynar bunlar.



GÜLÜ YORUM

@lacrymmosa BEN arabayı park ederken (edemezken) balkondan izleyen abinin verdiği direktifler yetmeyince sinir krizi geçirip aşağı inip park etmesi...