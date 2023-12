OKULUN en havalı kızı olmak için sahip olman gereken ilk özellik: Süper ötesi bir kız grubunun olması!

VE bu grubun kendine özgü ritüellerinin olması...

Mesela 'Çak beşlik'in geliştirilmiş versiyonlarını yapmak :)

OKUL kurallarına aykırı giyinmek...

Dikkat çekmek açısından olmazsa olmaz!

LEVI'S 501'ler ile Adidas'ın Torsion model ayakkabıların muhteşem uyumuna dahil olmak...

DOĞUM gününü ev yerine, diskoda kutlamak.

ÇANTANDA bol bol arma veya rozet olması...

MILKSHAKE içmek.

BANDANALARI da unutmamak gerek!

EVLERDE olması bile lüks olan telefonun, odanda olması...

İYİ dans etmek, arkadaşlarınla kendi dans grubunu oluşturmak.

DANSA ilgin yoksa, bir müzik enstrümanı çalmak.

ONU da yapamıyorsan piyasaya hakim olmak: Blue Jeans okumak...

AMA en çok da Spice Girls'ü tanımak, şarkılarını bilmek ve onlara eşlik etmek. (En azından nakaratlarda :)

BUNLARA ek olarak Take That, Back Street Boys dinlemek. Her bir üyeye ayrı ayrı aşık olmak.

KENDİ bedeninizden en az bir beden büyük kot ceket giymek.

ALTINA da buz mavisi kot giymek.

ODUNCU gömleklerini tıpkı Çılgın Bediş gibi beline bağlamak.

SAÇA tost yaptırmak.

MAGAZIN takip etmek. Şu günlerdekinin aksine utanılacak bir şey değil de, kültür sayılırdı.

ODANDA sevdiğin ünlülerin boy boy posterlerinin asılı olması...

YÜRÜRKEN müzik dinleme keyfini insana yaşatan bir WalkMan'e sahip olmak.

PATEN kaymak...

PANTOLONUNU zincirle hareketlendirmek.

TOPRAK tonlarında makyaj, kalemle çevrelenmiş dudaklar ve kavisli kaşlara sahip olmak.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

TEK bir insan saç telinin 3,5 ons ağırlığı taşıyabileceğini biliyor muydunuz?

Bu, saç dolu bir kafanın iki filin ağırlığını taşıyabileceği anlamına geliyor!

BİR kağıt parçasını 103 kez ikiye katlarsanız, gözlemlenebilir evren kadar kalın olur.

BURNUNUZ

50 bin farklı kokuyu hatırlayabilir, bu nedenle kokular canlı anıları canlandırabilir.

FİLLER, insanlar dışında ölülerinin yasını tutabilen ve cenaze törenleri düzenleyebilen tek varlıktır.



TESPİTLİ YORUM

@Ucan_Panda34 HER erkeğin artık dünyada olmayan cihazların kablolarını sakladığı bir kutusu var ve nedense bu kutuyu canları pahasına koruyorlar.



GülüYorum

@atakanpekli BİR arkadaşım ile sevgilisi eline ayrı ayrı "lo-ve" yazdırmıştı.

Ayrıldılar ve kızın elinde lo yazıyo :(

@olupdavermeyen ÜNİVERSİTEYE başladığım sene kaşıma piercing yaptırmayı düşündüm.

Sonra dedim ki oğlum senin adın Şakir...