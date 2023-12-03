HEYECAN veya korku halindeyseniz birine aşık olma olasılığınız daha yüksektir.

Erkekler unutur ama asla affetmez. Kadınlar affeder ama asla unutmaz.

"Boşluğa ihtiyacım var" temel olarak en yaygın ayrılık cümlesidir.

Partnerinizin eski dramına kapılmak sizi eski sevgiliye dönüştürür.

İnsanların yüzde 88'i eski sevgilisini sosyal medyada takip ediyor.

Birine tekrar tekrar maruz kalmak çekiciliği artırabilir.

Birini aklınızdan çıkaramıyorsanız, onun da aynı şekilde hissetme ihtimali %79'dur.

İnsanların %65'i öpüşürken başlarını sola eğmek yerine sağa eğiyor.

İnsanlar birlikte şarkı söyledikleri kişilerle duygusal olarak bağ kurarlar.

30'lu yaşların yüzde 80'i evleneceği kişiyle tanışmış ya da özlemiştir.

İnsanların yüzde 35'i bir ayrılıktan sonra spor salonuna gitme konusunda motive hissediyor.

Birini özlemediğinize kendinizi inandırmaya çalışmak, özlediğinizin bir göstergesidir.

İnsanlar randevuda gözlerine mi yoksa burnuna mı baktığınızı anlayamazlar.

Bekar olmak, yanlış bir ilişki içinde olmaktan 1000 kat daha fazla stresten kurtarır.

Gerçekten sevdiğiniz birine kızgın kalmak imkansızdır. 3 günden fazla süren öfke aşık olmadığınızı gösterir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Genetik olarak gündüz veya gece boyunca daha aktif olmaya programlısınız.

Sabah insanı mı yoksa gece kuşu mu olduğunuz, kronotip olarak bilinen bir özellik tarafından belirlenir.

Bu keşif, bileklik kullanan 85.000 kişinin izlenmesiyle bulunmuştur Ayrıca sabah insanlarının gece kuşlarından ortalama yarım saat daha erken uyandıklarını da buldular; dolayısıyla her sabah neden uyumak istediğinize dair bilimsel bir gerekçe olabilir!



TESPİTLİ YORUM

@bahti53 Erkek adam kardeşim araşalım der ama asla aramaz sonra sokakta gördüğünde arayıp sormuyorsun lan diye tavır yapar.

****

@CagrSaricayir Erkek adam tuttuğu takım maç kaybettikten sonra "Bir daha da bu takımın maçını izlemem" der. Haftaya tekrar tuttuğu takımın maçının 1 saat öncesinden televizyona kitlenir.



GÜLÜ YORUM

@safkanafkan Aniden birinin kalkıp davlumbazı kapatması sonrası masada oluşan değişmez diyalog

- NE SES YAPIYOMUŞ YA

- Harbiden ya

- Başımı ağrıtmış resmen

- O niye açıktı ki zaten.