BAKIR sahanın içine kırılan iki adet market yumurtası, birdenbire ortamı köy sofrasına çevirme gücüne sahiptir.

Üstelik yumurtaların markette satılan normal yumurta olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Biz de sanıyoruz ki Ayşe Teyze tavuğun altından az evvel alıp sahana kırdı getirdi yumurtayı. Aferin, tebrikler!

KÖYDE sanki herkes her gün yiyormuş gibi ortaya konan sucuk ve salamgiller.

Arkadaş, köy sofrasında parmak sosisin, macar salamın ne işi var ya? Olmadığından değil, insanlar bunu yemeyi tercih etmiyorlar orada.

ESKİ dostunuzu görmüş gibi neredeyse kucaklayacağınız peynirlerin hepsi ucuzluk marketlerinden, tanıdık geldi mi?

'Aaa ben bunu bir yerden tanıyorum' dediğiniz peynir işte o peynir. Kendisini isim olarak bilemeseniz de sima olarak çıkarmanız lazım.

"KESİN bahçeden koparttılar" dediğimiz domates, biber ve salatalık gibi sebze bireylerin marketten alındığı gerçeği...

Evet sizi yine bir hayal kırıklığı ile baş başa bırakıyoruz. Ha gerçekten bahçesinden kopardığı taze sebzeyi kahvaltı sofranıza koyan yerler yok mu? Var ama kilometrelerce uzakta ve gerçekten çok uzakta!

ŞEKİLLİ şukullu bardaklarla gelen taze sıkma portakal suyu.

Kahvaltıda portakal suyu içmek gerçekten de çok keyifli bir durum. Ancak biz burda köy kahvaltısından bahsediyoruz.

Belki de köyde yaşayanlar bize yalan söylüyor, belgeseller falan hep montaj!

KÜÇÜK kaselerin içinde gelen fındık kreması gerçekten de köy hayatını anımsatıyor(!) Biliyorsunuz, fındık kremasız bir köy düşünülemez.

Bizim geleneksel sofralarımızda falan hep vardır.

KÖYE gittiğiniz zaman kahvaltıda portakal suyu yerine yeni sağılmış sıcak süt görürseniz şaşırmayın!

Çünkü gerçek köy kahvaltısının içeceği ya çaydır ya da taze süt.

DİLLİ jambon olmadan köy kahvaltısına oturamayanlar için kötü haber:

Tarhana çorbası...

Tarhana çorbası da bir köy kahvaltısı unsuru. Çünkü insanlar tarlaya tapana gitmeden önce kendilerini sağlam tutacak yiyecekler yemeyi tercih ederler.

Kısacası şehirde bize dayatılan köy kahvaltısı ile köyde tüketilen kahvaltı arasında dağlar kadar fark var gördüğünüz gibi. Buradan herkesi uyanık olmaya davet ediyoruz. Herkese afiyet olsun.. onedio.com



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

BAZI kedilerin insanlara alerjisi vardır: İnsanların alerjisi nadirdir çünkü diğer türlerin çoğundan daha sık yıkanırız ve eskisi gibi çok fazla tüy ve ölü deri dökmeyiz.

Kediler bize karşı hapşırma gibi tepki vermesinin nedeni genellikle parfüm, sabun veya çamaşır deterjanımızın kalıntılarıdır.

KUZGUNLAR konuşabilir ve hatta şarkı söyleyebilirler:

Kuzgunlar kalın sesleriyle insan konuşmasını ve şarkı söylemeyi taklit edebilir ve diğer kuş seslerini de taklit edebilirler.



TESPİTLİ YORUM

@kalitelii BABAM akşam saat 22.00'daki uçağımı kaçırmayım diye 14.00'de beni havaalanına bıraktı...



GÜLÜ YORUM

@filebezi ENİŞTEM aynı gün içinde evini yakıp, teyzemle kuzenleri sokağa atıp bir de intihara kalkıştıktan sonra bize gelmişti. Ben çok küçüğüm. Hiç unutmuyorum, otururken bir ara elini omzuma atıp şunu dedi:

"Ya hiçbir şeyden korkmuyorum, bu çocuk beni yanlış tanıyacak ondan korkuyorum."