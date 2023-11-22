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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

22 Kasım 2023, Çarşamba

Nikah memurunun nasihatı

Evlenen bir çifte tavsiyelerde bulunan bir nikah memurunun sözleri gündem oldu.
Memur evlenen çifte, "Evliliklerinizi başkalarının evlilikleriyle kıyaslamayın, peri masallarına aldanmayın çünkü gerçek değil, mükemmeli aramayın hiçbirimiz mükemmel değiliz, birbirinizin geçmişini sorgulamayın adı üstünde geçmiş, eşinizin sizin zihninizi okumasını beklemeyin maalesef bunu hiç kimse yapamıyor, istediğiniz ya da istemediğiniz her şeyi açık açık söyleyin, konuşarak her şeyin çözülebileceğine inananlardanım. Birbirinize yaşam alanı bırakın, evlendiniz diye her şeyi birlikte yapmak zorunda değilsiniz" dedi.
Hikaye üzerinden örnek veren memur "Çok bilindik bir hikaye vardır. Kirpiler eşlerine dikenlerinin boyu kadar yaklaşırlarmış.
Bilirmiş ki çok yaklaştığında dikeni batacak eşinin canı yanacak, sizde birbirinizin canı yakmamak adına o yaşam alanını lütfen bırakın birbirinize" ifadelerini kullandı.
Nikah memuru konuşmasının devamında, "Evliliğinizi yaşarken birbirinizin üzerine hesaplar yapmayın. Hesapsız yaşayın, haritalara bakmadan yol alın.
Lütfen ama lütfen birbiriniz sahibi değil yoldaşı olmaya çalışın. 'Her şey güzel olacak' sözünü vermeyin maalesef ki olmuyor ama ola ki 'Her şey kötü olursa ben yine senin yanındayım' sözü çok daha kıymetli. Bir de çok sevdiğim bir söz var benim 'Ses yankısını duymazsa kaybolur gider ve insanda öyle' Kulak verin birbirinizin söylediklerine, ne demek istediğinizi anlamaya çalışın. Birbirinizin yankısı olun kaybolup gitmeyin" diye belirtti.

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TESPİTLİ YORUM
@susarmisinpilis İstanbul'da uzak yakın algısı diger sehirlerden cok farklı.. Ama herkese uzak tek bir yer var..
BEYLİKDÜZÜ

GÜLÜ YORUM
@MisterNobadi Bi keresinde başıma kötü bişey geldiğinde duşta çömelerek ağladım ama çömelmeden önce 5 dk suyun sıcaklığını ayarladım.

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