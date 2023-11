BİR kadına asla çok fazla para harcamayın.

AİLENİZDEN asla para istemeyin.

AÇIKÇA konuşun.

Tam olarak ne demek istediğinizi söyleyin ve tam olarak ne söylediğinizi kastedin.

AKŞAM yemeği, içecek veya her ikisi için de telefonunuzu yemek masasının üzerine koymaktan kaçının.

DAHA güçlü bir adam olmak istiyorsanız şehvetinizi, açgözlülüğünüzü ve öfkenizi kontrol edin.

AŞK, KADIN ve İLİŞKİLER dikkatinizi hızla başka yöne çekecektir. Bu yüzden onlardan uzak durun.

EYLEMLERİNIZ, herhangi birinin sizin hakkınızda söyleyebileceği her şeyden daha yüksek sesle konuşuyor.

BİR kişinin el sıkışması onun hakkında pek çok şeyi ortaya çıkarabilir; bu nedenle tokalaşmayı güçlü ve sağlam yapın.

SORU sorulduktan sonra 1-3 saniye ara verin.

ALDATAN kadına asla geri dönmeyin.

ANNE babanızı asla suçlamayın ve onların tüm sorumluluğunu üstlenin.

BAŞKALARININ onayını beklemeden kendi kararlarınızı verin.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

YUNAN filozof Chrysippus kendi şakasına gülerek öldü.

Bir eşeğin incir yediğini görünce, "Şimdi eşeğe, incirleri yıkaması için bir içim saf şarap verin!" dedi. Sonra kahkahalara boğuldu. Her şeyi o kadar komik buldu ki, kahkaha atmadan duramadı ve gülmekten öldü.



Alkışlı Yorum

@mrdaktirr Serviste dedenin biri parkinson hastası beyin pili var. Eşi olan teyze sürekli konuşunca sinirlenip 'Hatice sus bak pilim bitecek beni yorma' diye sitem ediyor... Ah çok tatlılar ya...

TESPİTLİ YORUM

@afalakus BIR kitapçı kapanıp yerine iç çamaşır dükkanı açmışlar.

Dayı diyor ki "Don Kişot'tan kazanamayıp don kiloda yöneldiler".



Gülü Yorum

@meudedikodu "ARKADAŞA sınavlarım için dua et diyorum, 'Allah inşallah emeğinin karşılığını verir' diyor.

Ya sen emeği niye karıştırıyorsun, öyle olursa kalırım." @derscalisiyo DÜNYA üzerinde 7 kıta var ve evimle okulum farklı kıtada (okula gitmemek icin yeni bahanem)

Deep NOT

DILAN Polat ve fenomenlerden sonra devlet beni de araştırsın. Bu fakirlik pek normal değil.