DÜRÜSTLÜK, nezaket, aileye bağlılık, inanç vb. gibi temel değerleri paylaşırsınız.

Paylaşılan değerler güçlü bir ilişkinin temelidir.

KENDİN olmanın rahatlığını hissedersin ve o da seni koşulsuz kabul eder.

Bağda güven, destek ve güvenlik vardır.

İLETİŞİM kolaydır.

Ekip olarak birbirinizi anlamak ve çözüm bulmak için dinlersiniz.

İÇİNİZDEKİ en iyiyi ortaya çıkarıyor. Onun pozitifliği, mizah anlayışı ve ilgisi, büyümenizi sürdürmeniz için size ilham veriyor.

FİZİKSEL/ DUYGUSAL çekim dengeli ve sürdürülebilirdir. Tutku yakınlığı körükler ama ilişkiyi tanımlamaz.

SADECE birlikte olarak birbirinizin hayatını daha mutlu, daha sağlıklı ve daha tatmin edici hale getirirsiniz.

Aranızdaki bağ bireysel refahı artırır.

GÜVENİLİRDİR, sorumluluk sahibidir ve sizinle birlikte hayatın zorluklarını zarafetle aşabilir. Birbirinize güvenmek zor zamanların üstesinden gelmenizi sağlar.

EV/EBEVEYNLİK hedeflerini paylaşıyorsunuz ve birleşik bir aile birimi olarak birlikte sağlam bir gelecek hayal ediyorsunuz.

BİRBİRİNİZE öncelik verdiğinizde uzlaşma doğal olarak gelir. Fedakarlık anlamına gelse bile birbirinizin hayallerini destekliyorsunuz.

ONUN yanındayken kendinizi huzurlu hissedersiniz ve gerçek benliğinizi seversiniz. Seni koşulsuz seviyor ve kabul ediyor.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İKİNCİ

Dünya Savaşı sırasında İngiliz Hava Kuvvetleri tüm askerlerinin üniformalarına bir düğme daha dikti. Ama neden?

Düğmenin iki kısmı vardı.

Alt yarının ortasında yukarıyı gösteren bir iğne vardı. Üst yarıyı alt yarının üzerine yerleştirirseniz kuzey veya güneyi gösterecek şekilde döner.

Düğmedeki iki sarı nokta kuzeyi gösteriyordu.

Böylece o küçük düğme küçük bir pusulaya dönüştü.

Acil bir durumda askerlerin yollarını bulmalarına yardımcı oldu, bence bu dahice bir şey.



TESPİTLİ YORUM

ERKEK adam ayakkabı giyerken ayakkabı çekeceğini kullanmaz.

İşaret parmağını kızarana kadar kullanır ve kapıdan parmağı kıpkırmızı şekilde çıkar...



Gülü Yorum

@birbenguncesi 3 yaşındaki kızım dedesiyle birlikte akülü arabasını alıp dışarı çıktı. Sosyal tesislere gidip biraz araba kullanacaklardı.

Yarım saat sonra döndüler.

Kızın suratı sirke satıyor.

Dedim ne oldu?

Kız sağa sinyal vermemiş diye kavga etmişler.

Hiç mi değişmez bir insan ya...