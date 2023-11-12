Sınırlı İletişim:

Randevunuzdan sonra size çok fazla mesaj atmıyor veya aramıyorsa ve yanıtları şifreli bir casustan gelen kısa mesaj kadar kısaysa, bu onun pek ilgilenmediğinin bir işareti olabilir. Bu, emoji hiyeroglifleriyle yazılmış gizli bir mesajı çözmeye çalışmak gibi bir şey.

Gelecek Planları Yapmıyor: Gelecek planları hakkında tartışmaktan kaçınıyorsa veya ikinci bir randevuyu gündeme getirdiğinizde kaçamak davranıyorsa, dedektif büyütecinizi kırmanın zamanı gelmiş olabilir.

Kalbine tam olarak bir hazine haritası bırakmıyor.

Fiziksel Temas Eksikliği: Randevu sırasında kişisel alanın güç alanını koruduysa ve herhangi bir fiziksel temas başlatmadıysa veya buna açık görünmediyse, kimyayı hissetmiyor olabilir. Bu, mayın tarlasında dans etmeye benziyor ve o da tam olarak cha-cha'ya katılmıyor.

Diğer İnsanlar Hakkında Konuşuyor:

Takıldığı ya da çıktığı diğer erkeklerden gelişigüzel bahsediyorsa, dev bir "Seninle o kadar ilgilenmiyorum" bayrağını sallıyormuş gibi. Başrol oyuncusu değil, komik yardım yardımcısı olduğunuz bir romantik komediyi izlemeye benziyor bu biraz.

Kısa Tarih Süresi:

Tarih, dünyanın en kısa gişe rekorları kıran filmi gibi, oldukça hızlı mı bitti?

Eğer işleri kısa kesmek için bir bahane uydurduysa bu bir işaret olabilir. "Bu film bir fiyasko; izlemeyi bitirmeyelim bile" diyor.

Kibar Ama Coşkulu Değil: Kibarlık harikadır, ancak çok fazla coşku olmadan nazik davranıyorsa, bu, şampiyonluk kupasını hedeflerken bir katılım ödülü almak gibidir.

Beden Dili Daha Yüksek Sesle Konuşur:

Bazen eylemler (veya bunların eksikliği) kelimelerden daha yüksek sesle konuşur.

Eğer vücut dili mesafeliyse ya da randevu sırasında ilgisiz görünüyorsa, bu, sayfaları eksik olan bir kitabı okumaya çalışmak gibidir; hikayenin hiçbir anlamı yoktur.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bir suçlunun yakalanmasının en tuhaf yolu neydi?

Benim favorim Fransa'da banka soymaya karar veren adamdı.

Bir silah ve doktorların taşıdığı siyah çantalardan birini aldı, silahı içine koydu ve bankaya gitti.

Veznedar tezgahında çantayı açtı, silahı çıkardı, herkesin yere yatmasını emretti ve veznedarın tüm parayı çantanın içindeki çekmecesine koymasını söyledi ve o da öyle yaptı. Sonra muhtemelen tahmin etmişsinizdir silahı tekrar çantasına koydu, kapattı ve dışarı çıkmaya başladı.

Herkes birdenbire "Hey, onun artık silahı yok" diye fark edene kadar ne kadar ileri gitti bilmiyorum ama kesinlikle bankadan çıkmayı başaramadı. ;-)



TESPİTLİ YORUM

@hertzhaia Otogarda ikidir selamlaştığımız midyeci bir dede var. Selam verdim bir sigara uzattım.

Midye ikram etmeye çalıştı bu saatte. Çay falan verdi onu da içemedim bir şey ikram etmeden gidersen ölürüm diyo. Tuvaletçi kankasıymış girerken sakın para verme diyo.

Adam çiş ikram etti bana...