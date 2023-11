AŞIRI ukala olmayın:

Kendine güvenmek güzeldir ama kendinle fazla dolu olmak itici olabilir. Kimse övünen birini sevmez.

KİŞİSEL alanı istila etmekten kaçının:

Kişisel alanına saygı gösterin ve tamamen onun ızgarasına girmeyin. Ona nefes alması için biraz yer verin.

SÖZÜNÜ kesmeyin:

Söze girmeden önce söylediklerini bitirmesine izin vermek kibarlıktır.

Sözünü kesmek sizi sabırsız gösterebilir.

SALDIRGAN konulardan uzak durun:

Politika, din veya eski ilişkiler gibi şeyler hassas konular olabilir. Önce onları gündeme getirmediği sürece uzak durmak en iyisi.

BELİRLİ bölgelere bakmayın:

Önemli olan göz teması kurmak ve göz kırpmak değil. Onunla konuşuyorsun, kıyafetiyle değil.

AŞIRI paylaşımdan kaçının:

Açılmak harika olsa da, hayat hikayenizde veya en derin sırlarınızda aşırıya kaçmayın. Biraz gizemini koru.

HER şeyi bilen biri olmayın:

Kimse her şeyi bilemez, o yüzden biliyormuş gibi davranmayın. "Emin değilim ama daha fazlasını öğrenmeyi çok isterim" demek gayet normal.

KABA olmayın:

Kibar ve saygılı olmak çok önemlidir. P'lerinizi ve Q'larınızı hatırlayın!

ÇOK olumsuz olmayın: Durmadan şikayet etmek veya Debbie Downer olmak gerçek bir ruh hali öldürücü olabilir. Olumlu ve iyimser kalın.

7/24 MESAJ göndermekten kaçının:

Ona biraz yer verin ve onu mesaj bombardımanına tutmayın. Nitelik nicelikten üstündür dostum.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

TIPKI yılanlar gibi köpekbalıkları da genellikle insanlarla hiçbir şey yapmak istemezler.

İnsanlar saldırmadıkça onlara bulaşmazlar.

Saldırıları nadirdir.

Aslında, bir köpekbalığı tarafından ısırılmaktansa, bir otomat tarafından ezilme olasılığınız daha yüksektir.

Köpekbalığı saldırıları meydana geldiğinde, bunun nedeni genellikle köpekbalığının kişiyi fok veya büyük kaplumbağa olarak karıştırmasıdır.

Yedikleri yemeğin insan olduğunu öğrendiklerinde onu tükürürler.

Köpekbalıkları uysaldır ve acımasız hayvanlar değildir.



TESPİTLİ YORUM

ERKEK adam tek gram yabancı dil bilmez ama her ligdeki her topçunun ismini aksanıyla söyler.



GÜLÜ YORUM

@HursitMihrakBey Bana "Başaramazsın" dedikleri ne varsa azmettim çok çalıştım çok inandım ve sonunda başaramadım.

Doğru söylüyorlarmış.

****

@haganedyt Evlendiğimden beri 3 kez sakatlık atlattım.

Hastaneye gidiyoruz.

Kocama "Hastalıkta sağlıkta" diyorum.

"Abartmadın mı" diyor.