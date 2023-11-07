BAŞKALARI konuşurken onların sözünü kesmek genellikle kabalık olarak kabul edilir.

BAŞKALARININ huzurunu veya mahremiyetini ihlal etmek saygısızlık olarak kabul edilir.

BİRİSİ size özel bir fotoğraf veya video göstermek için telefonunu verdiğinde, sola, sağa ve ortaya göz atmaya başlamayın.

BAŞKALARININ kişisel alanlarına saygı gösterin.

ÖZELLİKLE kamusal alanlarda yüksek sesle konuşmak görgüsüzlüktür.

Özellikle toplu alanlarda cep telefonuyla yüksek sesle konuşmak görgüsüzlüktür.

YAŞLANDIKLARINDA ebeveynlerinize bakmayı reddetmek kötü bir şey.

SOSYAL medyada aşırı paylaşım, içerik yararlı olsa bile çöp veya spam olarak kabul edilir.

TOPLANTILAR ve etkinlikler sırasında telefonunuzu sessiz modda tutmayı veya titreşimi unutmak kurumsal veya toplantı odası için kötü bir davranıştır.

Bir odada önemli bir toplantıya katılırken önemli bir telefon geldiğinde yapılacak kibarlık dışarı çıkmaktır.

İLTİFAT olmadığı sürece birinin görünüşü hakkında yorum yapmayın.

SIRF saygı görmek istediğiniz için insanların önünde insanları düzeltmeyin. Bunu özel olarak yapın. Yardım etmeye çalıştığınız kişiden daha fazla saygı kazanacaksınız.

DAKİK davranarak zamanı korumayı bir alışkanlık haline getirin.

İnsanlar sana saygı duyacak.

BAŞKALARININ beslenme tercihlerine ve kısıtlamalarına saygı gösterin. İnsanlar kendi yemek tercihlerine sahiptir.

KAPIYI başkaları için açık tutmak kibar görgü kuralları olarak kabul edilir.

KOLTUĞUNUZU sizden daha çok ihtiyacı olanlara verin.

BİRİNİ art arda iki kez aradığınızda ve o kişi telefonu açmıyorsa, telefonunu çalmaya devam etmek kötü bir davranıştır, o yüzden durun ve kendinize saygı gösterin.

YENİ insanlarla tanıştıktan sonra çok fazla konuşmayın ve yeni insanlarla ilk tanışmanızda çok rahat olmayın.

HERKESE saygı gösterin.

CEO'ya saygı duyduğunuz gibi garsona da saygı gösterin.

Yarın garson olup olamayacağınızı asla bilemezsiniz.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

MULAN, Disney karakterleri arasında en yüksek öldürme sayısına sahip olan karakterdir.

DOĞUM gününüzde ölme olasılığınız yüzde 13,8 daha fazladır.

ESKİ Hristiyan sanatında iyi melekler kırmızı, şeytan ise maviydi.

HIZ trenlerine binmek böbrek taşlarını düşürmenize yardımcı olabilir.

PRINGLES'IN mucidi bir Pringles kutusunun içine gömüldü.

TESPİTLİ YORUM

@yasinerofc LENSE ve gözlüğe para vermek beni çok üzüyor.

Doğuştan bedava gözün var ama para vermeden HD kullanamıyon.



GÜLÜ YORUM

@OralToga BEN Türkiye'deki cafe işletmecilerinin kafasını cidden anlamıyorum.

Benim bildiğim cafelere chilling için gidilir.

Yorgunluğunu atmak için gidersin, dostla sohbet edersin, güzel bir kahve içersin vs...

Son ses müziği dayamanın ne anlamı var. Öyle bir derdim olsa kulübe diskoya giderim.