Mizah Anlayışı: İyi bir kahkahayı kim sevmez, değil mi? Harika bir mizah anlayışı gerçek bir kalp hırsızı olabilir.

Bu yüzden bir veya iki şaka yapmaktan korkmayın. Sadece aşırıya kaçmamaya çalışın; randevunuzu bir stand-up komedi şovuna dönüştürmek istemezsiniz (tabii ki o da bununla ilgilenmiyorsa!).

Güven (Kendini beğenmişlik değil): Güven inanılmaz derecede çekici olabilir. Kendinize inandığınızı gösterir ve bu bulaşıcı olabilir.

Unutmayın, özgüven ile kibir arasında ince bir çizgi vardır.

Bay Her Şeyi Bilen olarak görülmek istemezsiniz.

Nezaket: Bu çok önemli.

Gerçekten nazik ve düşünceli olmak uzun bir yol kat eder.

Kapıyı tutun, kibar olun ve empati gösterin. İlişki peri tozunun yayılması gibi.

İyi İletişim: Her iki saniyede bir telefonunu kontrol etmeden anlamlı bir konuşma yapabilen bir adam mı? Evet, bu bir kaleci. Dinleyin, paylaşın ve bağlanın. Kimyanın sözlü dansı gibi.

Saygı: Sınırlarına, görüşlerine ve seçimlerine saygı gösterin. Ona bir ortaçağ masalındaki sıkıntı içindeki bir genç kız gibi değil, eşitiniz gibi davranın.

Hırs: Hedeflere sahip olmak ve onlara ulaşmak için çalışmak çekicidir. Hayatta yönünüzün olduğunu ve hayallerinizi gerçekleştirmeye kararlı olduğunuzu gösterir.

Sadece ilişkinizi unutacak kadar hırslarınıza kapılmayın!

Uyumluluk: Paylaşılan ilgi alanları, değerler ve hedefler bağlantıyı daha güçlü hale getirebilir. İkiniz de yürüyüş yapmayı, çevreyi korumayı veya 80'lerin sevimsiz filmlerini art arda izlemeyi seviyorsanız, bu sağlam bir temeldir.

Kişisel Hijyen: Temelleri unutmayalım. İyi bakım ve hijyen önemlidir. Kimse bir haftadır bataklıkta kamp yapmış gibi kokan biriyle çıkmak istemez.

Romantik Hareketler: En sevdiği çiçeklerden oluşan bir buketle onu şaşırtın, spontane bir piknik planlayın veya ona tatlı bir not yazın.

Küçük sevgi eylemleri büyük bir fark yaratabilir.

Kendiniz Olmak: Sonuçta olabileceğiniz en iyi şey kendinizsiniz. Özgünlük çekicidir. Olmadığınız biri gibi davranmak yalnızca ileride zorluklara yol açacaktır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Eğer Antarktika'ya giderseniz, sosyalleşmek için her fırsatı en iyi şekilde değerlendirin ve kendinizi meşgul edecek teşvik edici aktiviteler bulun.

New England Journal of Medicine Aralık 2019'da şunları söyledi: "14 aylık izolasyondan önce ve sonra yapılan sekiz kutup araştırmasında yapılan beyin görüntüleme, hipokampus dentat girus hacminin kontrollere göre daha düşük olduğunu ortaya çıkardı." IFL Science, beyindeki değişikliklerin çevresel monotonluk ve uzun süreli izolasyondan kaynaklandığını belirtti.



TESPİTLİ YORUM

@atavratemre Erkek adam halı sahada sorumluluk alır.

"Defans bende rahat olun beyler" der. Her atakta ilerde olur, takımına gol yedirir.



GÜLÜ YORUM

@kalifonikeysin Böbrek taşı düşürdüğümde doktor "En az 2 litre su içmelisin" demişti. Sallamamıştım.

Sonra bi makyaj videosu izledim. Videoda "Su içmek cildi güzelleştirir" diyordu ve hemen tele su içmeyi hatırlatan app yükledim. İşte bi kızı kandırmak bu kadar kolay!