- AKŞAM yemeğinden 1 saat sonra dişlerinizi fırçalayın. Bu şekilde, gece geç saatte yemek yeme isteğiniz azalır.

- ÖFKELİ birine bu şekilde hissetmeye hakkı olduğunu söyleyin. Onlara sakin olmalarını söylemeyin.

- BİRİNİN size sahte numara verdiğini düşünüyorsanız yanlış okuyun. Bakın sizi düzeltiyorlar mı? Eğer sizi düzeltmezlerse, bu size yanlış numara verilmiş demektir.

- İNSANLAR genellikle fiziksel olarak yorgun ve stresli olduklarında daha dürüst olurlar.

İnsanların gece geç saatlerde yapılan konuşmalarda bir şeyler itiraf etmesinin nedeni budur.

- BEKLENTİLERİNİZİ son derece yüksek tutun. İddialı hedefler belirlendikten sonra hemen bu hedeflere ulaşmanın yollarını aramaya başlayın:

"Şampiyonlar bir şeylerin olmasını beklemezler, bir şeylerin gerçekleşmesini sağlarlar."

- İŞİ, yaşamı ve kazanmayı bir oyun olarak düşünün ve "Bu, kazanmayı çok isteyeceğiniz bir oyundur..."

- DAHA KÜÇÜK BİR TABAKTA YİYEN

- Her iki tabaktaki yiyecek miktarı aynıdır.

Ancak daha küçük bir tabakta yemek yediğimizde gözlerimiz beynimizi daha fazla yemek yediğimizi düşünmesi için kandırır. Daha büyük bir tabakta yemek yerken tabağı doldurmak için daha fazla yiyecek biriktirme eğilimindeyiz.

- TABAĞINIZIN VE YİYECEĞİN RENKLERİNİ KARŞILAŞTIRIN

- Aşağıdaki kırmızı tabağı seçerseniz yüzde 25 daha fazla yemek yiyebilirsiniz.

Yani daha az yemek istiyorsanız püf noktası, tabakta servis edilen yemekle kontrastı yüksek bir tabak seçmektir.

- PARAYI en iyi dostunuz olarak düşünün. Parayı anne/ babanın hayat desteği olarak düşünmeyin. Parayı sizi sıkıntılardan, endişelerden uzak tutacak, hayat kurtaracak bir dost/müttefik olarak görün.

- DOĞRU kulağa sorarsanız insanlar sizin için bir şeyler yapmaya daha istekli olacaklardır.

- TEMBELLİK - Eğer kendinizi tembel ve yorgun hissediyorsanız, uykuya dalmayın.

Bazı işleri hatırlayın ve hemen yapmaya başlayın. Hatırladığınız o iş bilinçaltının hafızasından geliyor gibidir. Aktif, uyanmış, taze olacaksın. Daha sonra kendinizi yorgun ve tembel hissettiğiniz işe devam edebileceksiniz.

- BÜYÜK BİR PAKET YERİNE KÜÇÜK PAKETLER ALIN - Önünüze bir atıştırmalık geldiğinde boyutu ne olursa olsun onu bir oturuşta bitirme eğiliminde olursunuz. Bu nedenle daha küçük paketler tercih edin ve daha az yiyin.

- SESSİZLİK, birinin yanlış bir şey yaptığını bilmesini sağlamanın en iyi yoludur.

- GÜNDÜZ uykuları hafızayı geliştirir ve kalp krizi riskini azaltır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İNSANLAR 1 milyarın 1 milyondan ne kadar büyük olduğu konusunda o kadar güçlü bir sezgisel algıya sahip değiller.

Bir milyon saniye yaklaşık 11 gündür. Bir milyar saniye yaklaşık 32 yıldır. İnsanların yalnızca yüzde 2'si gözlerinin hareket ettiğini ve göz kırptığını duyabiliyor.

- FACEBOOK logosu mavidir çünkü kurucusu Mark Zuckerberg kırmızı-yeşil renk körüdür ve bu da onun için maviyi "en zengin renk" yapmaktadır. - EĞER gazınızı yeterince uzun süre tutarsanız, gaz yeniden emilebilir ve ağzınızdan çıkabilir.



Gülü Yorum

@SemihaDilara 14 SAATLİK memlekete dönüş yolculuğu için tekli koltuk bulamadım diye üzülmüştüm.

"Allah'ım yanımdaki bari erkenden insin" diye dua ediyordum, o da Mersin'e gidiyormuş… derken az önce yolda kimlik kontrolünde ablayı gözaltına aldılar, yanım boşaldı. Duanın da hayırlısı tabii…