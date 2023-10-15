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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Bir erkek bir kıza ilk buluşmada ne sormamalı?
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

15 Ekim 2023, Pazar

Bir erkek bir kıza ilk buluşmada ne sormamalı?

- İşte bir kıza ilk buluşmada muhtemelen sormamanız gereken bazı şeyler:
- Mali Sorular: Geliri, giderleri veya şeker bir baba arayıp aramadığı konusunda onu sorguya çekmekten kaçının. Para meseleleri daha sonra bekleyebilir.
- Eski Dosyalar: Bir gizemi çözmeye çalışan bir dedektifmişsiniz gibi onun geçmiş ilişkilerine dalmayın. Bu bir randevu, sorgulama değil!
- Evlilik ve Çocuklar:
Yerleşme ve aile sahibi olma konusundaki uzun vadeli planlarını sormaktan kaçının. İlk buluşma için aşırı ciddi görünebilir.
- Kilo ve Görünüm:
Asla kilosunu, diyetini veya egzersiz rutinini sormayın. Görünüşüne iltifat etmek harikadır ancak "Kaç kilosunuz?" gibi ayrıntılardan kaçının.
- Siyasi veya Dini İnançlar: Önemli olmasına rağmen bunlar genellikle ideal ilk buluşma konuları değildir. Bölücü ve yoğun olabilirler, bu da buzları kırmak için pek iyi değildir.
- Derin Kişisel Sırlar:
Onu en derin, en karanlık sırlarını hemen açıklamaya zorlamayın. Konuşmanın doğal bir şekilde akmasına izin verin.
- Garip Sağlık Soruları: Tıbbi durumlar, ameliyatlar veya sağlık sorunlarıyla ilgili sorulardan uzak durun. Doktor konuşmasını doktor için sakla.
- Aşırı Kişisel Sorular:
Genel olarak, aile dramları veya travmatik deneyimler gibi kişisel hayatına çok fazla müdahale etmekten kaçının.
- Ürpertici Her Şey:
Tüyler ürpertici veya aşırı samimi sorular sormayın.
Onun rahat hissetmesini ve saygı duyulmasını istiyorsun.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
1970 yılına kadar dünya kupası maçları tekrarlandı ve penaltı atışları yapılmadı.
Ve boş eşleşmeler tekrarlandı.
1954 Dünya Kupası, maç başına ortalama 5,5 golle en heyecan verici dünya kupasıydı.
1954'te Avusturya ile İsviçre arasında oynanan maçta 12 gol vardı ve Avusturya 7-5 kazandı.
Macaristan (1938–1954) ve Çekoslovakya (1934–1962) iki kez, İsveç ise bir kez dünya kupası finaline çıktı.

TESPİTLİ YORUM
@bibeyefend Kızlar çektiğiniz 500 fotoğraf arasından -Ön eleme -ikinci tur -çeyrek final -yarı final -final yaparak kazanan bir fotoğraf oluyormuş bu doğru mu...

GÜLÜ YORUM
@kaideyibozmayan Şimdi hanımla yorgan yüzü geçirdik. Hanım "Annemle ne zaman geçirsem kavga ediyoruz, senle yapınca 1 dakika sürmüyor" dedi.
Şimdi bana 100 yorgan getirsin yüzlerini geçiririm. Bir kere evi sen süpürünce 10 gün süpürmesem kirli durmuyor demişti, 3 yıl aralıksız evi ben süpürdüm...

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