- HER akşam bir sonraki gün için yapılacaklar listenizi hazırlayın, sonra unutun.

- MÜMKÜNSE merdivenleri kullanın.

- KIYAMET kaydırmanın cazibesinden kaçınmak için her zaman çantanızda bir kitap bulundurun.

- SABAH kahvesi satın almak yerine, bir tasarruf hesabına günlük 8 ABD doları tutarında otomatik transfer ayarlamayı düşünün ve bunun hiç düşünmeden birikmesine izin verin. Daha sonra bu parayı kendinize yeni ve heyecan verici bir şey ikram etmek için kullanabilirsiniz.

- TELEFONUNUZLA farklı bir odada uyuyun (ancak bir çalar saat almayı unutmayın).

- ETRAFINDA olmaktan gerçekten keyif aldığınız insanlarla daha fazla zaman geçirin. Sahip olduğunuz şirket konusunda seçici olun.

- ÇEVRİMİÇİ bir şey sizi kızdırırsa yanıt vermek için en az birkaç saat bekleyin. Bu alışkanlığı birkaç hafta sürdürdükten sonra ilk öfke ve tepkinizin yoğunluğunun azaldığını göreceksiniz.

- OLMAK istediğiniz kişi gibi giyinin. Giyim aslında sadece başkalarının sizi algılayış şeklini değiştirmez.

Ancak kendinizi algılama biçiminiz değişir.

- BAŞKALARINDA hoşlanmadığınız bir şey gördüğünüzde, kendinize aynı şeyin sizde de olup olmadığını sorun.

- İLTİFATLARINIZI geniş çapta ve özgürce verin.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ŞARKI söylemek depresyon ve kaygı hissini azaltır.

BAZILARIMIZ aslında daha sonra trajik bir şey olabileceği korkusuyla fazla mutlu olmaktan korkuyor.

BİRİNE olan hislerinizi ne kadar uzun süre gizlerseniz, o kişiye karşı o kadar çok düşersiniz.

BİRİSİ size bir soru sorması gerektiğini söylediğinde % 98 oranında yakın zamanda yaptığınız tüm kötü şeyleri hatırlarsınız.

KOMEDYENLER ve komik insanlar aslında diğerlerinden daha depresiftir.

GÖZLERİNİZİ kapatmak bazı şeyleri hatırlamanıza yardımcı olur.

BİRİNE aşıksanız beyniniz o kişiye yalan söylemeyi imkansız bulacaktır.

ALAYCILIĞI iyi anlayan insanlar genellikle insanların aklını okumada iyidirler.



TESPİTLİ YORUM

@mukomeysa BABAM 5 gündür evde yoktu. Eve gelince buzdolabını açarak "Ben yokum ya hiç meyve yememişsiniz" diye azar çekti.

Bu babalardaki meyve yedirme azmi niye ya!



GÜLÜ YORUM

@hapisteyim KADIN pasta seçmeye çalışıyor, amcaya "Bu neli?" diye sordu.

Amca da "Üstünde ne varsa onlu işte" dedi. Kadın "Sürekli azar işitiyorum sizden ama yine de buraya geliyorum bıktım" dedi, çıktı gitti.