Psikolojik hileler ve tüyolar-2

KAFANI karıştırmak için değil ama bir sohbette ellerinin ne yaptığı pek çok bilgi aktarır.

İşte deneyebileceğiniz iki şey:

Parmaklarınızı dikleştirmek (bu güven ifade eder) veya avuçlarınızı göstermek (bu sizin samimi olduğunuzu gösterir)...

DERİN bir nefes almak, stresi azaltmak için yaygın bir yoldur. Ama sahte gülmenin stresi azaltmanın en etkili yolu olduğunu biliyor muydunuz? Dene.

BİR şeyi öğrenmenin ve hatırlamanın en iyi yolu, onu başka birine açıklamaya çalışmaktır. Başkalarına açıklarken olayları basitleştirme eğilimindeyiz, bu nedenle bu, hatırlamak istediğiniz en önemli bilgi parçalarına konsantre olmanıza yardımcı olabilir.

İKİ üründen daha pahalı olanını satmakta sorun yaşıyorsanız, tek işlevi pahalı ürünü daha çekici göstermek olan üçüncü bir seçenek eklemeyi düşünün. Üçüncü seçenek, daha pahalı olan seçenekle aynı fiyatta ancak daha az etkili olmalıdır.

BİR dahaki sefere yapman gerektiğini bildiğin bir şeyi yapmak istemediğinde kendine beşe kadar sayacağını söyle ve sonra o şeyi yap. Bu, beyninizin spor salonuna gitmek yerine neden dondurma yemenin daha iyi olduğuna dair mazeretler sağlayan kısmını kısa devre yapar.

RENKLERİNİZİ akıllıca seçin. Takım elbise renginiz bir mesaj gönderiyor, bu yüzden akıllıca seçin. Mavi sıcak ve güvenilirdir. Gri şık ve güvenilirdir. Siyah, lüks ve klastır.

Bu nedenle, bir öğretmenlik işi için görüşme yapıyorsanız mavi, bir güvenlik işi için görüşme yapıyorsanız gri ve seksi bir uluslararası süper casus olmak için görüşme yapıyorsanız siyah giyinin.

KARŞINIZDAKİ kişiyi gülümsettiğinizde veya güldürdüğünüzde ona daha çekici görünürsünüz.

KÖPEĞİNİZİ düzenli olarak gezdirmek onun daha iyi davranışlar sergilemesine (ve sizin daha sağlıklı olmanıza) yol açabilir!

HERKESE iltifat edin.

Elbette insanlar iltifat edilmekten hoşlanır. Araştırmalar, üçüncü bir taraf hakkında olumlu konuşmanın kendinden emin görünmeni sağladığını gösteriyor.

Tersinden düşünürseniz bu mantıklı geliyor - insanlar diğer insanları mahvettiğinde çok güvensiz görünmüyor mu?

BİRİSİ özür dilediğinde 'Sorun değil' deme. 'Özür dilediğin için teşekkürler' gibi bir şey söyle. Birinin senden özür dilemesi gerekiyorsa, bu yolunda gitmeyen bir şey içindir. Büyüme ve konuşma için de kapı açar. "Özür dilediğin için teşekkür ederim, bana vurman hoşuma gitmiyor.

İNSANLARIN yorgun olduklarında isteklerinizi sorgulama olasılıkları daha düşüktür. Bunu sorgulayacak zihinsel enerjileri olmayacaktır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1963'TE bir Türk, evini tamir ediyordu.

Bodrumundaki bir duvarı yıktıktan sonra bir tünel buldu.

Tüneli takip etti ve bir zamanlar 20 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Derinkuyu adında eski bir yeraltı şehri keşfetti.



TESPİTLİ YORUM

@CerebralKortex ACIL travmaya çocuk getirdiler, babası severken tavana fırlatmış çocuğu. Babalar öğrenin artık, çocuklar çiğ köfte değildir.



Alkışlı Yorum

@romankaptan DÜN anahtarı evde unutmuşum.

Oğlanla kapıda kaldık. Ben zaten pek iyi bir ruh halinde değilim. Küçük şeyler dahi beni çok hırpalıyor.

Merdivenlere çöktüm, yüzüm berbat. Oğlan bana sarıldı, "Kapıda kaldık ama en azından birlikte kaldık" dedi. Şanslı birisiyim.



Gülü Yorum

@bokvevo DEDEME Ray Ban'dan gözlük almışlar kızıyor;

"Ben daha kaç sene yaşayacağım, Niye bu kadar para verdiniz?" diye...