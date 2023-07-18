İlişkiler hakkındaki acımasız gerçekler?

İLİŞKİLER ÇOK İŞ GEREKTİRİR:

Tamamen kolay, az bakım gerektiren bir ilişki diye bir şey yoktur. Hepsi uzlaşma, iletişim, anlayış ve çaba gerektirir.

İLİŞKİLER ZAMANLA DEĞİŞİR:

Balayı aşaması her zaman sona erer ve ilişkiler inişli çıkışlı döngülerden geçer.

Partnerler değişir ve gelişir, ilişki de öyle olmalıdır.

SORUNLAR KAÇINILMAZ OLARAK ORTAYA ÇIKACAKTIR:

İletişim sorunları, kıskançlık, karar verme konusundaki tartışmalar, öfke, güven sorunları vb... hiçbir ilişki tamamen çatışmasız değildir.

İNSANLARI DEĞİŞTİREMEZSİNİZ:

Ortaklar birbirlerini gerçekte oldukları gibi kabul etmelidir. Birini değiştirmeye çalışmak sadece hayal kırıklığına ve kızgınlığa yol açar.

SEVGİ YETERLİ DEĞİLDİR:

Birçok ilişki, sevgi üzerine inşa edilmesine rağmen başarısız olur. Tek başına aşk bir ilişkiyi sürdüremez - iletişim, yakınlık, ortak hedefler ve ilgi alanları da gereklidir.

EŞLER KUSURLUDUR:

Herkesin kusurları, sorunları ve yükleri vardır.

İlişkiler, eşinizin sizi zaman zaman kaçınılmaz olarak sinirlendireceğini, hayal kırıklığına uğratacağını kabul etmeyi gerektirir.

AYRILIKLAR OLUR:

En iyi niyetlerle bile, ilişkiler bazen yolunda gider ve insanlar birbirlerinden uzaklaşır. Ayrılıklar hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır.

İLİŞKİLER ANİDEN SONA EREBİLİR:

Hiçbir sorun belirtisi olmamasına rağmen, ilişkiler ihanet, yalan veya aşık olma nedeniyle zamanla açıklanamaz bir şekilde dağılabilir veya aniden sona erebilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1724'TE 14 yaşındayken köleliğe satılan bir Afrikalı olan Thomas Fuller, karmaşık matematik problemlerini kafasında çözme konusundaki olağanüstü yeteneği nedeniyle bazen "Virginia Hesap Makinesi" olarak biliniyordu. Bir buçuk yılda kaç saniye olduğu sorulduğunda, "Yaklaşık iki dakikada 47.304.000" diye cevap verdi.

Yine 70 yıl 17 gün 12 saat olan bir adamın kaç saniye yaşadığı sorulduğunda "Bir buçuk dakikada 2.210.500.800" yanıtını verdi.

Adamlardan biri sorunları kağıt üzerinde çözüyordu ve Fuller'a yanıldığını çünkü cevabın çok daha küçük olduğunu bildirdi. Fuller aceleyle cevap verdi, "'Top, millet, artık yılı unutuyorsunuz." Artık yıl eklendiğinde, toplamlar eşleşti.



TESPİTLİ YORUM

@tr_yargic ERKEK adam başına gelenlerden ders çıkarmaz.

Hepsinin sonunda da "Biliyordum böyle olacağını" der.



GülüYorum

@deryaozkan 2 YIL aradan sonra iş buldum, yarın sabah başlıyorum.

Sağ Beynim:

Oleyyy be, parasızlığa son.

Artık işim var, çok mutluyum.

Sol Beynim: 5.30 da uyanmaya hazır mısın modern köle?