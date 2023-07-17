Erkekler hakkında tuhaf psikolojik gerçekler

YAPILAN bir araştırmaya göre erkekler reddedilmekten korkar, ilgi ve şefkat ister.

ARAŞTIRMALARA göre erkekler, yardım istemekten hoşlanmazlar ve ellerinden geldiğince yardım almaktan kaçınırlar.

ERKEKLER sevgisini hareketleriyle göstermekte daha rahat hissederler ancak kadınlar sevildiğini duymak ister.

YÜRÜTÜLEN çalışmalar, erkeklerin günlerini başka kadınlarla flört ederek geçirebileceğini ancak günün sonunda, uykuya dalmadan hemen önce gerçekten sevdikleri kişiyi düşündüklerini gösteriyor.

'Yanındakiyle yaşar, aklındakiyle ölürsün' sözü doğru galiba!

HER ne kadar erkek egoları bunu söylemesine izin vermese de erkeklerin en büyük korkularından biri terk edilmektir.

TÜM dünyaya karşı aslan kesilse de gerçekten sevdikleri kadının ilgi ve şefkatiyle bebek gibi sevilmekten hoşlanırlar.

BÜTÜN erkekler yalan söyler ama çoğu tamamen normal şeyleri örtbas etmek için yalan söyler.

ARAŞTIRMALARA göre erkekler daha mantıklı tavsiyeler verirken, kadınlar daha uygulanabilir ve duygusal yönü ağır basan tavsiyeler veriyor.

ERKEKLER kolayca elde edebildikleri şeylere değer vermezler.

Araştırmalara göre çiftleşmek için kovalamak, tüm erkek türlerinde son derece doğaldır.

NE kadar eğitimli veya modern olursa olsun, erkeklerin büyük bir kısmı kadınların ihtiyaçlarını karşılamayı severler.

ERKEKLER, kadınlara kıyasla daha kolay aşık oluyor.

ERKEKLER, kadınlar kadar kompleks düşünmezler.

Bu yüzden ilişkilerde 'Burda ne demek istedin?

Bunun altında ne anlam vardı? Neden öyle baktın?' gibi sorulardan sıkılırlar.

ERKEKLERİN büyük bir çoğunluğu uzun saçlı ve dolgun vücutlu kadınlardan hoşlanır.

ERKEK beyni, geçmişte yaşanmış olayları hatırlamak konusunda iyi değildir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

EN çok Alacakaranlık filmlerindeki rolüyle tanınan Pattinson, İspanya'da film çekerken, bir takipçiyle benzersiz bir şekilde başa çıktı.

Her gün binasının önünde bekleyen bir hayran vardı, bu yüzden sonunda onu kızın ailesine ait olan restoranda akşam yemeğine çıkararak anlaşmaya karar verdi. "Randevuda", sürekli hayatından şikayet etmeye ve durmadan konuşmaya devam etti. Bundan sonra kız, görünüşe göre Pattinson'un ne kadar sıkıcı olduğu konusunda son derece hayal kırıklığına uğradı ve bir daha asla dairesine geri dönmedi.



TESPİTLİ YORUM

@_madreperla_ YAŞ geçtikçe dingin bir kabulleniş başlıyor. Gelene de gidene de "Olur öyle" deyip çay içiyorsun.

Müthiş ya...



GÜLÜ YORUM

@oznefret GÜZEL kızların haşimato tiroidi, insülin direnci, demir eksikliği, polikistik overi, anemisi, vitamin eksikliği, saç dökülmesi, dismenoresi, miyobu ve astigmatı vardır.