Aşırı sıcaklar için ipuçları

PENCERELERİ ve perdeleri kapalı tutun.

Kulağa tuhaf gelebilir ancak hem hava hem de güneş ışığı çok sıcak. Bu yüzden ne kadar çok gölge, o kadar iyi.

EĞER çok sıcakladıysanız, yelpazeyi bırakın ve hareket etmeyin.

Hiçbir şey yapmadan durun, koltuk yerine yerde oturun.

ÇOK baharatlı yiyecekler ve alkollü içecekler tüketmeyin; vücut ısınızı arttırır. Çay gibi sıcak içeceklerinizi oda sıcaklığında için.

EV işlerini ya sabah çok erken saatlerde ya da akşam güneş battıktan sonra yapın.

ENSENİZE ve bileklerinize soğuk havlu koymak işe yarayabilir. Aynı şekilde soğuk suyla duş almak da!

SUYU yudumlayarak için, bir anda kafanıza dikmeyin. Yudumlayarak içtiğinizde susuzluğunuzu giderir, ama kafanıza dikerseniz direkt mideye iner.

GÜNEŞ kremini kıyafetlerinizi giymeden önce sürün. Kıyafetlerin dikiş yerleri vücudunuzda yanık olmasına sebep olabilir.

SU bakımından zengin içeriğiyle karpuz en iyi yaz meyvesi olabilir!

Bol bol karpuz yemek susuzluğunuzu giderir.

ISLAK saçlar terlememeniz için daha etkili. Saç kurutma makinesi kullanmakla uğraşmayın bile...

KÜÇÜK dostlarımızın da serinlemeye ihtiyacı olabiliyor. Evcil hayvanlarınızı ıslak havlular ile sarmak işe yarayabilir.

EĞER geceleri sıcaktan uyuyamıyorsanız, çamaşır makinesinden yeni çıkmış nemli çarşaflarla uyumayı deneyin.

VANTİLATÖR kullanıyorsanız önüne 1 şişe soğuk su koyun; havanın serinlemesini sağlar.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ALMANYA'NIN amatör liglerinde mücadele eden SV Vonderort kulübünün ikinci takımı, bir maçta tam 43 gol yiyerek sahalarda ender görülen bir olaya imza attı. Kaleci Marco, maçtan sonra yapılan antrenmanda polisler tarafından gözaltına alındı.



TESPİTLİ YORUM

@fatiymis YEMEĞİ başkası ısmarlıyorken pahalı bir şeyler söylenmez. Bu yazılı olmayan evrensel bir kuraldır.



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@jannbey AYNI yaşta olanlara yaşıt deniyorsa, aynı boyda olanlara boyut densin, aynı kiloda olanlara da kilot. Hatta zeka seviyesi aynı olanlara zekat bile denebilir.



GÜLÜYORUM

@efsangelo BABAMIN en sevdiği renk lacivert ve 1 tane lacivert tişörtü var ama 45 tane kırmızı tişörtü var çünkü annemin en sevdiği renk tahmin edin ne?



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@Luftwaffen BU uyku için gerçekten start/ stop düğmesi lazım. Ya bu kadar meşakkatli olmamalı uykuya dalmak...