Erkekler aranmadıkları zaman ne düşünür-1

ÖNCE endişelenmeyecektir:

İlk birkaç gün senden haber almamak onu pek endişelendirmeyecektir.

Senden ayrılmayı o istediyse ilk başta kendini rahatlamış bile hissedebilir. Senin duygularınla boğuştuğunu farz edebilir ama bu aşamada muhtemelen yaptığı şey aslında kendi duygularını göz ardı etmektir.

SENİ merak etmeye başlayacaktır:

Birkaç gün sonra, neler yaptığını ve neden sessiz olduğunu merak edecektir. Birçok erkek, buzları eriten kişinin eski sevgilisi olmasını bekler (ya da öyle umut eder). O yüzden bir hafta içinde aramazsan ya da mesaj atmazsan endişelenecektir.

PANİKLEMEYE başlayabilir:

Yaklaşık 2 hafta sonra, aranızda hiç iletişim olmaması onu endişelendirecektir.

Duygularını belli etmemenin ve seninle iletişim kurmamasının işe yaramadığını ve senin "sıfır iletişim" konusunda ayak dirediğini fark edecektir.

ONU hiç özleyip özlemediğini merak edecektir:

Önce senin iletişim kuracağını sanıyordu, o yüzden şimdi senin duygularından şüphe duyuyor.

"Onun için bir önemim var mıydı?" ya da "İlişkimizin onun için bir önemi var mıydı?" gibi sorular ona işkence ediyor olabilir ve seni çok daha fazla özleyebilir.

KENDİSİNE buna neden olmak için ne yaptığını soracaktır:

Anlamak için kendi içine dönüp davranışlarını aşırı analiz etmeye başlayabilir. Şansın yaver giderse "mağduru oynamak" yerine bu ayrılıktaki rolünün farkına varacaktır. Özellikle de sen ayrıldıysan şöyle şeyler düşünebilir:

- Ortadan kaybolmasına neden olacak ne yaptım?

- Nasıl daha iyi bir partner olabilirdim?

- Neyi daha farklı yapabilirdim?

- Bağlanma korkusuyla mücadele ediyor olabilir...

ÖZGÜVENİNİ yitirmeye başlayabilir:

"Sııfır iletişim" doğru yaptığını düşündüğü şeyi sorgulamasına neden olabilir. Çekiciliğinden, esprilerinden romantik jestlerine kadar her şeyden şüphe edecektir.

İkiniz birlikteyken yaptığı her küçük hataya sabitlenebilir ve bu da pişmanlık ve güvensizlik duygularını arttırabilir.

KENDİNİ öfkeli ya da üzgün hissedebilir:

Kimse görmezden gelinmeyi sevmez ve hayal kırıklığı öfkeye dönüşebilir. Bu normalde kısa sürer ve egosunun incinmesinden kaynaklanır ama yine de hoş değildir. Kaba ya da sahte olduğunu düşünebilir, hatta bu konuda seninle yüzleşebilir ya da karşılık olarak bir yara bandı ilişkisine girebilir.

BAŞKALARIYLA görüşmek isteyebilir:

Onu yanıtsız bırakmanla başa çıkmak için, yeni birisiyle çıkması olasıdır. Kendini öfkeli hissedebilir ya da bunu inadına veya kendini güvensiz hissettiğinden yapabilir. Ya da gerçekten duygularını test etmek ve yerini başka birisinin alıp alamayacağını görmek isteyebilir.

Bunun olamayacağını fark ettiğinde seni eskisinden çok daha fazla isteyecektir. DEVAMI YARIN

wikihow.com.tr



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

BİRÇOK sporcu ve atletin vücut kitle indekslerine göre "obez" sayıldığını biliyor muydunuz?

Bunun sebebi ise ölçümde yağ ve kasın birbirinden ayırt edilememesi!



TESPİTLİ YORUM

@Annelinko34 SUÇ sayılması gereken şeyler:

- Bulaşığı bitirdikten sonra etraftan tabak çanak getirilmesi.

- Banyonun aynasını sildikten sonra su sıçratılması.

- Evi süpürdükten sonra acıkılması.

- Çocuğun üzerini değiştirdiğinde eline çikolata verilmesi.

- Giden misafiri kahve içmeye ikna etmek.



GÜLÜ YORUM

@CerebralKortex HASTA, çantasından çıkarıp masaya bir ütü koydu.

'Sürekli fişte unuttum mu diye düşünmekten yoruldum artık, ütüyü yanımda taşıyorum' dedi...