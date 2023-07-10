Sarılmanın ipuçları

YALNIZCA sarılmak istediğin kişi kollarını açtığında sarıl. Karşındaki sana sarılmaya hazırlanıyor gibi görünmüyorsa geri çekilmen iyi olabilir.

SARILIRKEN samimi ol.

Sarılmayı ikinizden biri istediyse sarıldığın kişiye karşı güvende hissettir. O anda önemli olan tek şeyin ikiniz gibi davran.

KARŞINDAKİNE çok sıkı sarılmaktan kaçın. Sarılmanın ne kadar sıkı veya gevşek olduğunu öğrenmenin en iyi yolu, sarıldığın kişinin ne istediğini, sana ne kadar sıkı sarıldığına bakarak anlamaktır. Sana hafifçe sarılıyorsa sen de yumuşak davran; sana ayı gibi sarılıyorsa ve seni sıkıca tutuyorsa sen de öyle sarıl.

BIRAKMADAN önde sarılmaya bir süre devam et.

Sarılmak, birine değer verdiğini göstermek için güçlü bir yoldur çünkü harika hissettirebilir ve karşıdaki kişinin ruh hâlini iyileştirebilir. Sarılmayı çok erken bırakmak ikinize de garip hissettirebilir.

KARŞINDAKİ kişi üzgünse veya moral bozukluğu yaşıyorsa ne zaman uzun, sevgi dolu bir şekilde sarılacağını bil. Rahat hissedersen sarıl ve karşındaki kişi ayrılana kadar veya kollarını gevşetene kadar sarılmaya devam et.

Erkekler için ipucu:

Kızlar özellikle arkadan gelip kollarını onun beline dolamanı ve onu sıkıca sarmanı (çok da sıkı değil tabii!) sever.

SÜREKLİ gülümse.

Gülümsemek bir kişiye değer verdiğini ve insanlara öylesine sarılmadığını göstermek için harika bir yoldur. Ama çok sırıtma ve aşırı neşeli olma.

Doğal ol, dudakların hafifçe kıvrılması yeter de artar.

KARŞINDAKİ kişiye daha önce sarılmadıysan önce sormadan sarılma. Ayrıca birine ne zaman ve nerede sarılacağını seçerken çok iyi düşün. Bazı durumlarda birine sarılırken görülmekten utanabilirsin.

"Erkeksi bir sarılmada" ayrılmadan önce birbirinin sırtına iki kez vurmak yaygın bir harekettir.

SEVGİLİYE sarılmanın platonik sarılmalardan en az birkaç saniye daha uzun sürmesi gerekir. Bazı insanlar sürpriz sarılmaları sevebilir. Ona sarılmandan rahatsız olmadığını biliyorsan sarıl gitsin. Bundan pek emin değilsen sor. Tüm ilişkilerde karşındaki kişiye birkaç metre öteden kollarını açarak yürümek iyi bir yaklaşımdır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

NORVEÇ'TE "Cehennem" adında bir kasaba olduğunu biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız Norveç'te "Cehennem" diye bir yer var! Cehennem, Norveç'in Trøndelag ilçesindeki Stjørdal belediyesinde bulunan küçük bir köydür.

Sadece birkaç yüz kişilik bir nüfusa sahiptir.

Cehennem, ismine rağmen aslında oldukça pitoresk ve huzurlu bir yerdir.

Cehennem'in en eğlenceli yönlerinden biri de tren istasyonu. Birine 'Cehennem'e trenle gideceğim!' dediğinizi hayal edin. Bu Norveç'te tamamen mümkün. Turistler genellikle "Cehennem'e Hoş Geldiniz" tabelasıyla komik fotoğraflar çekmek için tren istasyonuna akın eder.



TESPİTLİ YORUM

@dicdmora ZENGİN keli diye bir şey var. Böyle daha sağlıklı mı gözüküyor daha mı çok parlıyor tam açıklayamıyorum ama kelinden zengin olduğu anlaşılıyor bazılarının...



GÜLÜ YORUM

@resimdekiaktris ÇALIŞTIĞIM binada bir adam var, ikidir sabahları asansörde karşılaşıyoruz.

Elinde kafeste bir papağan oluyor. Sordum bugün "Hayırdır" diye. Dedi ki "Sıkılıyor evde, benimle işe gelip gidiyor" dedi. Ulan hayvan olarak dünyaya gelmişsin, yine de SGK'lı gibi işe götürüyorlar.