Nasıl sarılınır?

HOŞLANILAN KİŞİYE SARILMAK:

Hoşlandığın kişiye dikkatlice yaklaş. Gülümse ve birkaç güzel söz söyle veya iltifat et. Sarılmanı beklediğinden emin ol!

Birdenbire çıkıp birine sarılman garip olabilir; özellikle de şehirde. Öne eğil ve kollarını hoşlandığın kişiye sar, sarıldığın kişiyi sıcak bir şekilde kendine doğru bastır. Şanslı seni!

ARKADAŞA SARILMAK:

Arkadaşının yanına git. Ona içten bir şekilde gülümse.

Kızlar: Sarılırken gözlerini kapat ve arkadaşını ne kadar sevdiğini düşün. Arkadaşını çok sıkmadan, hissettiğin kadar bastır. Sarıldığın kişinin omuzlarına vurma. Bazı kızlar bunu yaparsan onu sevmediğini düşünür.

Erkekler: Güçlü bir şekilde sarılın ve birbirinizin sırtının üst kısmına vurun.

Duygusal bir an yaşıyorsanız sarılmayı kısa bir anlığına sürdürün ve birbirinizin sırtına vurmayın.

SEVGİLİYE SARILMAK:

Sevgiline yaklaş ve ellerini onun omuzlarına koy. Bu deneyim, sarılmayı kim başlatırsa başlatsın romantiktir. Sevgilinin gözlerine bak ve "Seni seviyorum" de. İstersen ona ne kadar değer verdiğini ve geçirdiğiniz her saniyeyi ne kadar sevdiğini söyle.

AİLEDEN BİRİNE SARILMAK:

Aile üyene doğru yürü. Aile üyene hoş duygularla yaklaş.

Hissettiklerin hoşlandığın bir kişi, bir sevgili veya yakın bir arkadaşa karşı hissettiklerinle tabii ki aynı olmaz (aile üyelerinle ayrıca arkadaş olmadığın sürece).

Sarılırken konuşmaya devam edebilirsin. Ellerini koyduğun yer önemli değildir çünkü sarıldığın kişi bunun üzerinde fazla düşünmez.

Hafifçe bastır. Sert temas kurmana pek gerek yok.

Karşındaki kişinin sırtını ellerinle hızlıca sıvazla.

Ayrılırken gülümse.

