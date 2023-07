Mesajla flört kuralları

MESAJLARIN kısa ve tatlı olsun. Uzun mesajlar sıkıcıdır ve aşırı hevesli gözükmene neden olur. O yüzden, mesajlarının daima kısa ve tatlı olmasına dikkat et; iki ya da üç cümleden uzun olmasın.

AYNI sayıda mesaj gönder. Her mesajlaşma ilişkisinde eşitlik olmalıdır; bir kişi diğerinden çok daha fazla mesaj göndermemelidir.

Çok fazla mesaj yollamak aşırı hevesli ve biraz fazla el altında gözükmene neden olur. Çok üstüne düştüğünü düşünecek ve ürkecek ya da ilgisini kaybedecektir.

YAZIM kurallarına ve gramere dikkat et. Kısa mesajlarında esprili ve zeki olduğun izlenimi yaratman gerekir ama "byl msj atyrsn" bunu başarman çok güç olabilir. Ergenlerin bunu yapması hoş görülebilir ama 18 yaşından büyük herkesin yazım kurallarına ve gramere biraz daha dikkat etmesi gerekir.

SOHBETİN uzayıp gitmesine izin verme.

En önemli mesajlaşma tekniklerinden biri, sönmüş bir sohbeti sona erdirebilmeyi öğrenmektir.

Mesajlaşmanızın çok fazla uzamasına izin verirsen söyleyecek ilginç bir şeyin kalmaz ve sohbet hızlı bir şekilde tuhaf ve sıkıcı bir hâl alır.

GERÇEK flörtün yerine mesaj yoluyla flörtü kullanma...

Mesajlaşma yalnızca gerçek hayattaki flörtleşmelerin arasını doldurmak için kullanılmalıdır.

Mesajlaşma harikadır (ve bazen yüz yüze söylemekten utanacağın şeyleri mesajla söyleyebilirsin) ama hiçbir şey yüz yüze flört ettiğinizde havada uçuşan kıvılcımlarla boy ölçüşemez.

MESAJLAŞMALARINIZI bir randevu organize etmek ya da bir sonraki öylesine buluşmanızı planlamak için kullan. Bu, mesajlaşmalarınıza bir amaç verir ve ikinizin de dört gözle bekleyeceği bir şey olur.

Unutma ki uzun süreli göz kontağı, ışıl ışıl bir gülümsemse ve iyi zamanlanmış bir kol teması daima ekrandaki sözcüklerden daha üstündür.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

DÜNYANIN bilinen en eski müşteri şikayetinin M.Ö. 1750 dolaylarında antik Mezopotamya'da bir kil tablet üzerine yazıldığını biliyor muydunuz? Şikayet, Ea-nasir adlı bir tüccardan aldığı bakır cevherinin kalitesinden memnun olmayan Nanni adlı bir müşteri tarafından yapıldı.

Şikayette Nanni, bakır cevherinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor ve Ea-nasir'i sahtekârlıkla suçluyor. Şikâyeti içeren tablet, Ur antik kentinin (bugünkü Irak'ta) harabelerinde bulundu ve şu anda British Museum'da bulunuyor.



TESPİTLİ YORUM

@Mkn0755 BİR erkeğin gerçek yüzünü görmek istiyorsanız, ondan direksiyon dersi alın. Bakın neler oluyor.



GÜLÜ YORUM

@aisehatunnn KIZ istemeye gittiğimizde kızın babasının kızının üstüne sıfır daire istediğini, "Birikmişin yoksa evlenme bekle, belki gökten zembille iner" dediğini ve benim kendimi tutamayıp "İnse 60 senedir size inerdi, yanlış bilmiyorsam hala kiradasınız" dediğimi anlatmış mıydım?