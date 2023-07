Kısa mesajla flört etme teknikleri

Sıkıcı ve tahmin edilebilir olma. Kısa mesajla flört ederken yapabileceğin en büyük hata sıkıcı ve tahmin edilebilir olmaktır.

Kısa mesajların eğlenceli ve ilginç olmalıdır. Aklına yazacak eğlenceli ya da ilginç bir şey gelmiyorsa o zaman muhtemelen ona mesaj göndermemelisin.

Örneğin, sohbete, "Selam :)" ya da "Günün nasıl geçiyor?" gibi sıkıcı mesajlarla başlamamalısın.

Bunların modası çoktan geçti. Büyük ihtimalle tanıştığı bütün erkeklerden bu tür mesajlar alıyordur o yüzden öne çıkmak için bir şeyler yap.

Kişisel ol. Kısa mesajlar bazen samimi gelmeyebilir, o yüzden mesajlarını mümkün olduğunca kişisel yapmaya çalış. Bu, ikinizin arasında daha iyi bir uyum yaratacaktır.

Mesajlarda onun adını kullan; kızlar isimlerinin mesajlarda kullanıldığını görünce mutlu olurlar çünkü bu çok daha samimi bir duygu verir.

Ona iltifat et. Örneğin, "Vay canına, bugün saçın çok güzel olmuş, muhteşem görünüyorsun" demeyi dene; kızlar kendilerine iltifat edilmesini severler.

Bu, onlara kendilerini özel hissettirir ve değerlerinin bilindiğini düşünürler. O yüzden, mesajlarına birkaç güzel iltifat iliştirebilirsen hiç durma.

"Seni o siyah-mavi elbisenin içinde düşünmekten kendimi alamıyorum" gibi klasik (ama etkili) bir iltifat etmeyi dene ya da "çok acayip bir espri anlayışın var ama hoşuma gidiyor" gibi daha alışılmadık bir şey tercih et.

Gizemli ol. Mesajlarında biraz gizemli olmaktan bir zarar gelmez. Ona, sen onun peşinden değil de o senin peşinden koşuyormuş gibi hissettirmen iyi olabilir. O yüzden bazen biraz anlaşılmaz ya da erişilmez olmayı dene ama bunu, davranışlarından şüphelenmesine neden olmayacak şekilde yap.

Örneğin, sana gününün nasıl geçtiğini sorarsa bütün sıkıcı detayları sıralayan uzun bir mesaj yazmamalısın (1. adıma bak). Şöyle bir şeyi deneyebilirsin:

"Aslında oldukça tuhaftı.

İnsanlar beni şaşırtmaya devam ediyorlar." Büyük ihtimalle, bu merakını uyandıracak ve bir sonraki mesajında daha fazla detay vermen için seni sıkıştıracaktır.

Ona biraz takıl. Takılmak harika bir flört yöntemidir; çok ciddileşmeden ikinizin arasında bir tür yakınlık oluşturur.

Daha önce bahsedildiği gibi, hoşlandığın kızı sadece senin kullandığın şirin bir takma isimle çağırmak kabalaşmadan onunla gırgır geçmenin iyi bir yoludur. "Çilli" ya da "küçük bayan mükemmel" gibi şeyler iyi örnektir.

İmalı konuş. Tabii ki hiçbir mesajla flörtleşme, işleri ilginç kılacak muzır imalar olmadan tamam değildir.

Klasik yoldan ilerleyip ona ne giydiğini sorabilirsin ya da ona, "O elbise sana çok yakışmıştı ama bence altındaki çok daha fazla hoşuma giderdi," gibi bir şey diyebilirsin.

YARIN: MESAJ KURALLARI



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

@ReloadedFreud Basketbolda üç sayılık atış ilk defa 1979 yılında yürürlüğe girdi.

Birkaç sezon kolej liginde denedikten sonra NBA'de de bunu uyguladılar.

NBA tarihindeki ilk 3 sayılık atış Boston Celtics oyuncusu Chris Ford'dan geldi. İlk üçlük yarışmasını kazanan da aynı takımdan Larry Bird.



TESPİTLİ YORUM

@callmezberBozan Esnafla muhabbet eden erkek diye bi sey var… "Ben buralara hakimim" demek gibi, adam esnafa kendini sevdirdiyse kesin süper biridir diyorum hep!



GÜLÜ YORUM

@senosyumos Durakta otobüs beklerken babam geldi arabayla. Önümde durdu. Camı indirdi..."Otobüs şimdi geliyor arkadan" dedi ve gitti!

****

@SopalikAdam 3 yıldır her 15 günde bir aynı berbere gidiyorum ve hep makina 3 numara...

Hala her seferinde "Abi ne yapalım" diyor.

Gelin başı yap!