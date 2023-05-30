Kavanoz man

BİRKAÇ hatun ve en az bir kavanoz bulunan ortamlarda başa gelir. Hatunlardan biri ya da birkaçı kavanozu açmayı deneyip güçleri yetmediğinde erkeğin kas gücüne ihtiyaç duyar. Bu noktada yapabileceğiniz şeylerin en kötüsü kavanozu açamamak, bir level ilerisi de kavanozu açmaya çalışırken üstü başı berbat edip karizmayı dağıtmak olacaktır. Şahsi tecrübelerime dayanarak kavanozun altını masa ya da mutfak tezgahı gibi düz bir yüzeye sabitleyip kapağa abanmak ya da üzerine kavanozdan sıçrayacak / fışkıracak nevalenin üstünüze gelmesini engelleyecek bez ya da havlu benzeri tampon koyarak kapağı açmayı denemeyi ve bu tarz ortamlarda mors olmamak için bol bol şınav çekmeyi, dambıl çalışmayı ya da yalnız yemek yemeyi tavsiye edebilirim.

Erkekler bundan şikayetçi mi... Yoo, gayet memnun.

Bu misyonu iltifat olarak, erkekliğin şanından gördükleri doğrudur. Düşünsenize bir erkeğin kavanozu açarkenki mimiklerine.

Kavanozu eline alır.

Yüzünde açarım canım merak etme havası ile koltuklar kabarır. Bazıları bütün gücünü kullanır, şansı yaver gittiyse ilk hamlede açar. Fakat açamadı mı...

Hemen "Elimden kayıyor bir havlu alayım" der. Yüzdeki karizmayı sarsan bir mimik oluşur. Havlu materyali ile tekrar denenir. Dayanır, kabız olmuş gibi yüzündeki bütün damarlar ortaya çıkar.

Açılmadı mı... Karşı tarafa yedik mi naneyi, karizmayı dağıttık mı diye çaktırmadan bakış atılır. O durumda Küçük Emrah'ın bakışları halt etmiş olur.

O sırada karşıdaki kadın:

"Tamam hayatım dinlen sonra yaparsın ya da başka bir yol buluruz" derse, işte o an erkekliğine laf atmış gibi olur.

Daha çok hırs yapılır iyice nefes alınır "Haaaayyyttt" diye bir ses duyulur. Kabız işlemi devam eder, damarlar iyice şeffaflaşmış olarak görülebilir.

Ve işteee kahramanımız bir Herkül bir He-man yani süper kahraman gibi elindeki kavanozu gururla karşısındakine teslim eder. Bir teşekkür bekler. Teşekkürü alınca arkasına bile bakmadan bir süper kahraman ya da dünyanın en güçlü adamı edasıyla içerdeki odaya gider.

Tüm kadınların kavanozun kenarını ocakta ısıtarak veya kapağını kanırtarak kavanozun havasını alıp rahatlıkla açabildiklerini fark ettikleri gün bitecek olan misyondur.

Tabii erkeklerinizi, şımartmaya ve tüm kavanozları onlara açtırmaya devam edebilirsiniz.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

DÜNYANIN bilinen en eski fıkrası, M.Ö. 1900'den kalma bir Sümer fıkrasıdır. Şöyle der: "Ezelden beri olmayan bir şey; genç bir kadın kocasının kucağında osurmazdı."



TESPİTLİ YORUM

@turgutozzcann ERKEK adam traş olurken berberin bütün görüşlerine katılır, "Haklısın abim" der, çıkınca da ne "Boş yaptı bu lavuk" der.



ALKIŞLI YORUM

@yulaflibar BİRAZ da her gün 8-5 işe giden insanlar vlog çeksin nolur, kendimizden bir şeyler bulalım.

İşten gelip kanepeye devrilsinler mesela, çamaşırı yıkayıp sermeye erinsinler.

Bütün gün evde kendini çeken insanların verimli gün goygoyu yapmasına o kadar katlanamıyorum ki!



GÜLÜ YORUM

@kelmezer 7-8 YAŞLARINDAYDIM, köyde bir düğün var.

Erkek tarafı başka köyden bizim köyün gençleri kurulmuş bunlara.

Damadın abisi şekilli bir güneş gözlüğü takmış, adamı kadınları çıplak gösteren gözlük takıyor diye dövdüler.