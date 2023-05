Komik mutfak

YEMEK pişirme dünyasında, mutfakta zarafetle süzülen, zahmetsizce mutfak şaheserleri yaratanlar var. Ve sonra geri kalanımız var; en basit tarifleri bile destansı felaket ve neşe hikayelerine dönüştürmeyi başaran beceriksiz aşçılar... Su kaynatırken duman alarmını çalıştırdıysanız veya tuzu şekerle karıştırdıysanız, bu makale tam size göre. Beceriksiz bir aşçı olmanın tehlikeleri arasında kahkahalarla dolu bir yolculukta bize katılın.

Tarif ruleti şunu hayal edin: Bir tarifi titizlikle takip ediyorsunuz, malzemeleri hassas bir şekilde ölçüyorsunuz, ancak yarısında yanlış sayfayı okuduğunuzu fark ediyorsunuz.

Aniden lazanyanız tavada kızartılır ve akşam yemeği misafirleriniz şaşkın ve aç kalır.

Beceriksiz aşçı arkadaşlarım, hepimiz oradaydık. Kaosu kucaklayalım ve bir sonraki yemeğimizin ne olacağını asla bilememenin sürprizinin tadını çıkaralım.

Dans eden mutfak gereçleri: Hiç mutfak gereçlerinin kaçması olgusunu deneyimlediniz mi? Bir dakika, bir tencere çorbayı karıştırıyorsunuz ve sonra, kaşığınız tencereden fırlayıp çorbayı ocağın her yerine sıçratmaya karar veriyor.

Spatula ve çırpıcıların beceriksiz sahiplerine isyan çıkarmak için gizli bir planları varmış gibi. Unutma, hepsi mutfak dansının bir parçası ve gülmek karşılık vermenin en iyi yolu.

Unutulmaz yiyecek patlamaları: Ah, fırının kapağını açmanın sevinci, ancak yanmış kurabiyelerden oluşan bir mantar bulutu veya tabağının ötesine genişlemeye karar vermiş bir güveç tarafından karşılanıyor.

Bu yiyecek patlamaları ortalığı karıştırabilir ama aynı zamanda anılar da yaratır. Turtalarının volkanik bir meyve dolgusu patlamasına dönüştüğü zamanı kim unutabilir? Beklenmedik olanı kucaklayın ve beraberinde gelen kahkahanın tadını çıkarın.

Kaybedilen malzemeler ve mutfakta yerine geçen malzemeler: Bir tarifin yarısında çok önemli bir malzemenin eksik olduğunu fark ettiğinizde panik başlar. Ama korkmayın beceriksiz aşçılar! Doğaçlama anahtardır. Ayrana ihtiyacınız var ama yok mu? Normal sütü bir tutam limon suyu veya sirke ile karıştırın ve işte oldu! Sakarlık, mutfak yaratıcılığına ve başka türlü asla keşfedemeyeceğiniz eşsiz lezzetlere yol açabilir.

Sonuç: Beceriksiz bir aşçı olmak, mutfak aksiliklerinden adil bir pay alabilir, ancak aynı zamanda bir macera duygusu ve bolca kahkaha da getirir.

Bu yüzden kaosu kucaklayın, beklenmeyeni kutlayın ve en iyi anıların çoğu zaman işler planlandığı gibi gitmediğinde kazanıldığını unutmayın.

Dışarıdaki tüm beceriksiz aşçılara buradan sesleniyorum; mutfak maceralarınız kahkahalar ve lezzetli sürprizlerle dolu olsun!

Not: Bu yazı tamamen hayal ürünüdür ve eğlence amaçlıdır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1952-1962 yılları arasında 'Society for Indecency to Naked Animals' yani SINA adlı bir örgüt, çıplak olmasını uygunsuz buldukları hayvanların giydirilmesine yönelik protestolar yapıyorlardı.

50 bin üyesi olan örgütün kurucusu Alan Abel'in aslında kocaman bir ironi yaptığı anlaşılınca örgüt dağılmıştı. Meğer Alan Abel, o dönemin muhafazakar kesimini alaya almak istemiş!



TESPİTLİ YORUM

@avukatergunn KOCALARINIZLA kavga edip ayrı odalara çekilip trip yapıyorsunuz ya, işte o süreçte adamlar ya maç izliyor ya online okey oynuyor ya da TikTok'a bakıyor.

Trip atmak, konuşmamak biten bir evliliği kurtarmaz, anca uzatır…



GÜLÜ YORUM

@bahtiglmz ADAMIN biri otobüste ağlayan çocuğunun dikkatini dağıtmak için "Al bak mavi araba, aaa bak yeşil ev" diyor.

Çocuğun ise umrunda değil.

Ben baktım hepsine...