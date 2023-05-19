Terk eden erkek psikolojisi

GENELDE terk eden erkeğin tek terk etme sebebi sevmediği olarak düşünülebilir, fakat erkek kadınların düşündüğünün aksine kendisinin yetersizliğini düşündüğünde bile terk edebilmektedir. Ayrılan erkek psikolojisi çok merak edilen bir sorudur.

Fakat bu terk etme sebebi tamamen sorumsuzluktan ibaret erkekler olabileceği gibi, sevdiği halde gurur meselesi yapabilen erkekler de olabilir.

Biten ilişki sonrası erkek kadınlardan çok farklı olabileceği gibi, ilişki bitirme konusunda biraz kadınlara benzeyebiliyor.



TERK EDEN ERKEK PİŞMAN OLUR MU?

Erkekler kadınlara göre ayrılık sonrası çok daha fazla pişmanlık yaşarlar, çünkü kadınlar ayrılana kadar çok fazla düşünüp öyle karar verirken, erkekler çok ani bir şekilde ayrılık kararı verip daha sonrasında pişmanlık yaşamaya başlarlar. Hatta kimi erkekler yalnızlığı gördükçe birlikteliği özlemeye başlayarak pişmanlık duymaya başlayabilirler.

Öyle ki, kadınlar ayrılık sonrası ağlayıp sevgilisini unutmaya çalıştığı süreçte erkekler eğlenmeyi tercih eder, fakat kadın unuttuğu zaman bu sefer erkeği kafasına dank ettiği için pişmanlık ve üzüntüyü erkek yaşamaya başlar.



TERK EDEN ERKEK NE ZAMAN PİŞMAN OLUR?

Terk eden erkek genelde ayrılık sonrası hemen pişman olmaz ama gerçekten çok seven bir erkek ile karşı karşıya iseniz bu genelde hemen pişmanlık ile sonuçlanabilir.

Fakat normal şartlarda bir erkek ayrılık sonrası bir süre bir boşluk içinde kalır ve ayrılığı neredeyse hiç düşünmez bile.

Bu süreç içerisinde erkek arkadaşları ile zaman geçirmek vb. gibi aktivitelere başvurur ve terk ettiği kişiyi pek düşünmemeye çalışır, fakat bu zamanla kendisi ile baş başa kaldığında düşünme dönemine denk geldiğinde beraberinde pişmanlıkları da başlatır.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

BESTECİ Franz Liszt, 1800'li yıllarda adeta bir Rock yıldızı gibi seviliyordu.

Hatta saçının bir tutamını almak isteyen insanların taleplerinden bıktığı için bir köpek sahiplendi ve kürkünden parçalar koparıp hayranlarına gönderdi!



TESPİTLİ YORUM

@Koreliamerikan ERKEK adam, mahallede bir olay olduğu zaman pijamaterlik aşağı iner ve bir sigara yakar. Polisin yanına usulca yaklaşıp "Memur bey hayırlı akşamlar olay ne?" diye sorup bilgi edinmeye çalışır.

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@kayipettik ERKEK adam yeni aldığı çorapların arasındaki ipi plastiği makasla kesmekle falan uğraşmak yerine bir an da "şaak" diye çekip çorabı paramparça eder ve öyle de giyer.



ALKIŞLI YORUM

@umutdenizgokgoz KÖTÜ ruhları kovsun diye sirkeyle evi sildiğim gün, sirke kokusuna dayanamayıp gidip arkadaşımda kalmam sonrası, evden kovulan kötü ruhun ben ben ve ben olması...