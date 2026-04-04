Tarım ve Orman Bakanlığı, proje kapsamında kadın ve gençler ile veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendislerine öncelik tanıyacak. Hak sahibi olan kişilere 95 baş dişi ve 5 baş erkek küçükbaş hayvan verilecek. 12 ay boyunca tüm masraflar ise devlet tarafından karşılanacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru sahiplerinde aranan kriterler ve dikkat edilmesi gereken koşullar şöyle sıralandı:

Projeye belirlenecek üst sınırdan daha az hayvana sahip olanların yanı sıra hali hazırda hayvancılık yapmayan kişiler de başvuru yapabilecek.

Her yetiştirici yalnızca bir işletmesi için başvuru yapabilecek.

Aynı haneden sadece bir yetiştirici başvuru yapabilecek.

Proje başvurularında genç, kadın üreticiler, birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyeleri, engelliler ve şehir yakını ve gaziler öncelikli olacak.



Başvurular, üreticinin işletmesinin bulunduğu veya kurmayı planladığı yerdeki il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gerçekleştirilecek.

Değerlendirme süreci TİGEM tarafından puanlama esasına göre yapılacak.

Hayvan teslimlerinin 2026 yılının ikinci yarısından itibaren başlaması planlanıyor.

KREDİ İMKANI VAR

Destek programında ayrıca hak sahibi üreticiler, yüzde 100 faiz indirimine kadar Temel Hayvancılık Kredisi de kullanabilecek. Geri ödemeler 2 yıla kadar ödemesiz, devamında toplam 5 yıl veya 7 yıl vade seçenekleriyle planlanabilecek.