Mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 1.94, yıllık enflasyon ise yüzde 30.87 oldu. Ortadoğu'da yaşanan savaş ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle enflasyonda artış beklense de rakamlar beklentilerin altında gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32.36 artış, ulaştırmada yüzde 34.35 artış ve konut, su, elektrik, gazda yüzde 42.06 artış olarak belirlendi.
Enflasyon rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal konut, gıda arzı, lojistik ve yenilenebilir enerji alanlarında attığımız adımlarla enflasyonla mücadelemizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
'KALICI FİYAT İSTİKRARI'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyonun aylık yüzde 1.9 seviyesine gerilemesini ve yıllık bazda yüzde 30.9 bandına inmesini 'kalıcı fiyat istikrarı' hedefi yolunda önemli bir eşik olarak nitelerken, özellikle gıda ve hizmetler sektöründeki dezenflasyon sürecine dikkat çekti.