Mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 1.94, yıllık enflasyon ise yüzde 30.87 oldu. Ortadoğu'da yaşanan savaş ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle enflasyonda artış beklense de rakamlar beklentilerin altında gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32.36 artış, ulaştırmada yüzde 34.35 artış ve konut, su, elektrik, gazda yüzde 42.06 artış olarak belirlendi.