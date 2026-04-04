Ortadoğu'daki ateş Avrupa Birliği'ni de yaktı. Hürmüz'ün kapatılmasıyla enerji rezervi azaldı. Gaz fiyatları yüzde 70, akaryakıt yüzde 60 arttı. AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen, Avrupa'da enerji ücretlerinin uzun süre yüksek kalacağını vurguladı.
Gaz piyasasındaki kısıtlama nedeniyle elektrik fiyatlarının da artacağını belirten Jorgensen, "Önümüzdeki haftalarda yakıt karne ile verilebilir" dedi. Ayrıca hem sanayiye hem de hane halkına ek maliyetler geleceğini söyledi.
AVRUPA'DA FİYATLAR KATLANDI
Doğalgaz:
Fransa % 81,8
İspanya % 78,9
İngiltere % 75,6
Hollanda % 74,7
Almanya % 74,1
Akaryakıt:
İtalya: % 44
Belçika: % 43.4
Almanya: % 39
Fransa: % 38
İngiltere: % 29
TÜRKIYE'DE FİYAT ARTIŞI SINIRLANDI
Savaş ile birlikte tedbirlerini alan Türkiye öncelikle eşel mobil sistemini devreye aldı. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaşa yansımasını önledi. Doğal gaz ve elektrikteki devlet desteği ise faturaların önemli bölümünü karşılamaya devam ediyor.
VATANDAŞA ENERJİ KORUMASI
Enerji arzında sorun yaşamayan Türkiye özellikle tedarik konusundaki çeşitliliği ile Hürmüz krizinden etkilenmiyor. Gabar'daki petrol üretimi ve Karadeniz'deki gaz arzı Türkiye'nin güvencesi oldu.
GABAR petrol üretimi: 80 bin varil/ Gün
Toplam petrol üretimi: 135 bin varil/ Gün
Petrol toplama kapasitesi: 9 milyon ton
Doğal gaz üretimi: 10 milyon metreküp/ Gün
Doğal gaz depolama kapasitesi: 6 milyar metreküp