Gaz piyasasındaki kısıtlama nedeniyle elektrik fiyatlarının da artacağını belirten Jorgensen, "Önümüzdeki haftalarda yakıt karne ile verilebilir" dedi. Ayrıca hem sanayiye hem de hane halkına ek maliyetler geleceğini söyledi.

TÜRKIYE'DE FİYAT ARTIŞI SINIRLANDI

Savaş ile birlikte tedbirlerini alan Türkiye öncelikle eşel mobil sistemini devreye aldı. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaşa yansımasını önledi. Doğal gaz ve elektrikteki devlet desteği ise faturaların önemli bölümünü karşılamaya devam ediyor.

VATANDAŞA ENERJİ KORUMASI

Enerji arzında sorun yaşamayan Türkiye özellikle tedarik konusundaki çeşitliliği ile Hürmüz krizinden etkilenmiyor. Gabar'daki petrol üretimi ve Karadeniz'deki gaz arzı Türkiye'nin güvencesi oldu.



GABAR petrol üretimi: 80 bin varil/ Gün

Toplam petrol üretimi: 135 bin varil/ Gün

Petrol toplama kapasitesi: 9 milyon ton

Doğal gaz üretimi: 10 milyon metreküp/ Gün

Doğal gaz depolama kapasitesi: 6 milyar metreküp