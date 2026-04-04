1 maç eksiğine rağmen 64 puanla liderlik koltuğunda oturan Aslan , rakibini mağlup ederek son 6 haftaya daha da avantajlı girmek istiyor. 60 puanlı Trabzonspor ise kazanarak aradaki farkı 1 puana indirmeye çalışacak. Ev sahibi Trabzonspor'da derbide iki önemli eksik bulunuyor. Batagov sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Oulai ise sarı kart cezası nedeniyle derbide görev alamayacak.

Süper Lig'de milli ara sonrası dev bir maç oynanacak. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Papara Park 'ta karşılaşacak.

Muçi'nin durumu ise maç saati belli olacak. Galatasaray'da Osimhen sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Ayrıca Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Gabriel Sara da bugün forma giyemeyecek. Leroy Sane ise kart cezası nedeniyle derbide görev alamayacak isimlerden.

4 YILDIR YENİLMİYOR

G.SARAY, Trabzon'a karşı çıktığı son 9 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz Fırtınası'na karşı son olarak 23 Ocak 2022 tarihinde oynanan lig maçında 2-1 kaybeden Galatasaray, sonrasında rakibiyle 7 lig, 1'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçına çıktı.

Bu maçlarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Cimbom, 22 gol attı. 6 gol yedi.