Beni kandıramazsınız
İkizlerden birisi çok iyimser, öteki ise çok kötümsermiş.
Çocuklarının bu durumundan endişelenen aile, onları civardaki bir psikoloğa götürmüş.
Psikolog aileye ikizlerin ruh halini dengelemek üzere bir plan önermiş:
"Gelecek yaş günlerinde onlara hediyelerini ayrı odalarda verin. Kötümser olana alabileceğiniz en güzel hediyeleri, iyimser olana ise bir kutunun içine at pisliği koyarak onu verin" demiş.
Anne ve baba psikoloğun söylediklerini aynen uygulamışlar ve hediyelerini ayrı odalarda verdikten sonra karamsar olan çocuğun kapısına giderek dinlemeye başlamışlar.
Çocuk, dışarıdan rahatlıkla duyulabilecek bir sesle mutsuz bir halde söyleniyormuş:
"Bu bilgisayarın rengini de hiç beğenmedim. Eminim bu hesap makinesi iki günde bozulur. Bu oyunu zaten hiç sevmem. Arkadaşımın oyuncak arabası bundan çok daha büyük." Parmaklarının ucunda diğer çocuğun kapısına giderek kapıyı usulca araladıklarında karşılaştıkları manzara karşısında çok şaşırmışlar.
Çocuk elindeki pislik kutusunu havaya fırlatıyor ve neşe içinde:
"Beni kandıramazsınız, bu kadar pisliğin olduğu yerde mutlaka bir tay ya da midilli vardır, mutlaka vardır!" diye bağırıyormuş.
"Mutluluğumuz karşılaştığımız olaylar kadar bizim o olaylara bakış tarzımıza da bağlıdır."
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1977 YILINDA, Büyük Kulak adlı radyo teleskobu, güçlü bir ses dalgası yakaladı ve fizikçi Dr.
Jerry R. Ehman, uzaydan gelen güçlü sinyalden etkilenerek '6EQUJ5' karakterlerini daire içine aldı ve "Wow!" yorumunu yazdı.
TESPİTLİ YORUM
"ANNE babayı uzaktan sevmek kolaydır. Zor olan yanlarında yaşayıp her anlarını görmektir.
Uzaktaki evlat hayırlıdır. Aynı evin içindeki evlatlar ise bütün sıkıntıyı yüklenmelerine ve hatta evi çekip çevirmelerine rağmen sorunludur. Bu gözlemim hiç şaşmadı."
YUHLU'YORUM'
@tulaygokcimen İKI haftadır Başakşehir'de Hatay'dan gelen aileye ev bulamadık.
Ev sahipleri depremzedeye ev vermiyor, veren de bir yıllık peşin istiyor. Bugün anlaştık deprem kelimesi kurmadık, "Nerelisiniz?" deyince durum ortaya çıktı maalesef.
Ne kadar rezil bir durum başkası adına utanıyoruz.
ALKIŞLI'YORUM'
@tugbacoskuner KÖYDE çalışıyorum.
Öğrencilerime okul maçlarına hazırlanmaları için top lazımmış ama paraları yokmuş.
Bugün sabah herkes evinden 1 yumurta getirmiş.
Hepsini ilk derste bana sattılar, şimdi bakkala top almaya gidiyorlar.
Canım çocuklar.
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