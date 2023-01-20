Okey oynarken yapılan sinir bozucu hareketler
2. OYUN sırasında sürekli bir gözü maçta, klipte ya da akıllı tv'de olmak...
3. MAVİ renkli taşlara yeşil, yeşil renklilere mavi demek..
4. OYUNA başlamadan önce okey atılırsa kapan alır diye tüm oyuncuları uyarmak...
5. BİRAZ düşünene "İstasyon" diye bağırıp onunla dalga geçmek.
Satranç mı oynuyoruz?
6. KARARSIZLIKLA atılan taşı ani bir hareketle geri alıp yerine başka taş atmak...
7. TAŞ toplanacağı sırada tuvalet molası vermek.
8. BİR önceki el "Sen hiç toplamadın, şimdi sıra sende" gibi hakkaniyetli bir sıralama yapmak...
9. TAŞLAR toplanırken hiç karıştırmayıp sürekli kendi önündekileri toplamak.
10. HER el "Bu el kim dağıtıyor?" diye sormak...
11. ELİ dağıtırken sürekli olarak taşların uzaklığından şikayet etmek.
12. ÇİFT okeyle düz bitmek...
13. EŞLİ oyunda yapılan kaş gözü anlamamak.
14. HER köşedeki atılan taşlara tekrar tekrar bakmak.
15. TAŞI ortadakilerden çekeceğine önünde dizili olanlardan çekmeye kalkışmak.
16. ORTAYA taş konulması gerektiğinde sırayı takip etmeyip en kolayına gelen taşları ortaya koymak...
17. BİRİ bitince istinasız her seferinde "Abi 5 turdur bu taşı bekliyorum!" diye isyan etmek...
18. LÜZUMLU lüzumsuz her taşı biriktirip oyunu kitlemek...
19. OYUNUN ortasında "Okey ne?" diye sormak.
20. HER almadığı taş için duyduğu pişmanlığı sesli bir şekilde ifade etmek...
21. BİTİNCE karşı takımın ıstakalarını hunharca gülerek devirmek...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
WARNER Bros, "Evde Tek Başına"yı 14 milyon dolar harcamak istemedikleri için iptal etti.
21st Century Fox yapımına devam etti ve film dünya çapında 476 milyon dolar hasılat yaptı.
TESPİTLİ YORUM
@mashaycan İNSAN hayatında 3 kez aşık oluyormuş; ilki peri masalı gibiymiş, ilk gençlik aşkıymış ve saçma bir nedenden bitiyormuş.
İkincisi en toksik olanı ve bitirmesi en zor olanıymış ama bitince karakterin oturuyormuş.
Üçüncüsü ise gerçek aşkmış, her anlamda tam bir beraberlikmiş.
AlkışlıYorum
ARKADAŞIMLA evlendiğimde almayı hayal ettiğim yuvarlak yatağın sergilendiği vitrinin önünde duruyoruz. Şöyle güzel, böyle güzel yorumlarını yaparken yanımıza yaklaşan iki yurdum delikanlısından biri cümleyi patlatıyor: "Alacan bu yatağı, toplayacan bizim grubu, kuracan sofrayı üzerine, yapacan çiğ köfteyi!" Ama benim bu ülkede yaşayan romantik bir erkekle evlenme hayallerim ne olacak?
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