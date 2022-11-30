Futbolun ilk yılları-2

FAZLASIYLA tehlikeli bir oyundu:

Kuralsızlık, 16. Yüzyıl İngiltere'sinde çok sayıda insanın futboldan yaka silkmesine, çok sayıda insanın yaralanmasına ve hatta ölmesine neden olmuştu.

Kuralsızlıktan ve taşkınlıktan keyif alan futbol oyuncuları bazı kasabalarda küçük çaplı kaosların yaşanmasına neden oluyorlardı.

Bununla birlikte, o dönemlerde bir futbol maçında yer almak gerçekten cesaret isteyen bir şeydi. 1509 tarihli bir kayıt, bir futbol karşılaşmasında "çok güçlü ve hızlı koşan" birisi tarafından sakatlanan John Coulyng isimli bir adamın talihsiz hikâyesine yer veriyor. Bu güçlü ve hızlı koşan adamın gazabına uğrayan Coulyng sakatlanıyor ve karşılaşma sırasında ayağı kırılıyor.

Talihsiz adam, 3 hafta sonra hayatını kaybediyor.

1581 yılındaki bir belgede anlatılanlar ise daha da korkunç! Roger Ludford isimli adamın, bir futbol karşılaşmasında aldığı darbeler nedeniyle yeşil sahada hayatını kaybettiği yazıyor.

OYUN, krallık ve yerel yönetimler tarafından pek çok defa yasaklandı:

Özellikle de bölgesel siyasetin gergin ve ufukta savaş işaretlerinin olduğu zamanlarda. Çünkü krallar ve yerel yöneticiler, insanların futbolun büyüsüne kapılarak vazifelerini aksatmalarından endişe ediyordu.

Öyle ki bazı yerel yönetimler insanları futboldan uzaklaştırmak için alternatif spor etkinlikleri düzenliyorlardı. Ancak elbette, hiçbir spor ve hiçbir yasak futbolun geniş kitleler tarafından sevilmesini engelleyemedi.

ŞİDDET, futbolun doğal bir parçasıydı:

Hatta bazı teorilere göre, futbol birbiriyle dövüşmek isteyen insanların bahanesiydi! Bazı önemli günlerde düzenlenen karşılaşmalar ölümcül kavgalara sahne oluyordu.

Böylece futbol erken dönemlerde "stres atmanın" bir aracı olarak kullanılıyordu.

BAZI futbol karşılaşmaları kutsal kabul ediliyordu:

Bazı toplumlar kutsal kabul ettikleri günlerde özel futbol karşılaşmaları düzenliyorlardı. Bu karşılaşmalar kiliseler tarafından da takip ediliyordu.

Bu nedenle bazı tarihçiler, bu tarz futbol müsabakalarına bir tür kutsallık atfedildiği kanaatinde.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Her 10 yılda bir insanların istekleri, ihtiyaçları ve kişisel özellikleri değişir, yani her 10 yılda bir yeni bir insan olursunuz.



TESPİTLİ YORUM

@bozpek Hanımcılık, hanımın sözünden çıkmamak değildir.

Hanımcılık, hanımın sözlerini, 'Ben bunu neden düşünemedim' diyerek pişmanlıkla tasdik etmektir...



ALKIŞLIYORUM

KARDEŞİM sene sonu karne almıştı.

Fakat birçok zayıf notu vardı. Annem, babamla beni kenara çekip uyarıları sıralıyordu;

"Sakın çocuğun moralini bozmayın, sakın kötü bir şey söylemeyin." Uyarılar özellikle babama yönelikti;

"Hele de sen, sakın çocuğun gururunu kırma." Babam daha fazla dayanamadı ve sordu;

"Karne için ne zaman özür dileyeceğiz?"