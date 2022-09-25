GAYET hunharca, dalga geçercesine en beklenmedik zamanda kapınızı çalan bir ağrıdır.
O mini minnacık diş boyundan büyük ağrılara neden olup seni hiç tınlamaz bile, ne yapsan nafiledir.
HER zonklamada bir daha asla çikolata yemeyeceğini söyler durursun.
GÜNDE iki kez dişini fırçalamana rağmen dişinin yine de çürümüş olması sinirlerini zıplatır.
YEDİĞİN her yiyeceğin ardından daha fazla ağrımaması için dişini yine yeniden fırçalarsın.
BIR de dişini fırçalamamasına rağmen dişi çürümeyenleri görmek daha da sinirini bozar.
AĞRIYI başka şeyler düşünerek hissetmemeye çalışmalar, ağrı kesiciler almalar, karanfiller...
Hiçbirisi işe yaramazlar.
ÖZELLİKLE geceleri tam bir kabusa dönüşür, sanki diş bütün gün ağrıyı biriktirip gece hepsini salıverir.
GECENİN bir vaktinde size nöbetçi eczane, dişçi arattırır.
DİŞİ ağrımayan insanlar gözünde bir anda dünyanın en şanslı insanları olarak görünür. 'Ah bi geçsin şu ağrı, sonra neler yapıcam neler.' 4 ZONKLAMASI beyninin her hücresinde ayrı ayrı hissedilip kendi kafana kafa atma isteği uyandırır. Kendi ağrın yüzünden dışarda kıyamet kopsa ilgilenmezsin bile.
SANKİ doktora gitmemeye ne kadar dayanabileceğini ölçmek için seni deniyordur.
NE hikmetse dişçiye gidildiğinde ağrıda belirgin bir azalma oluşur, korkudan mıdır nedir artık.
BİR de 20'lik diş vardır ki çıkmak için naz yapar adeta, çıkacaksan çık yani.
ÖLDÜRMEZ süründürür.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
KORSANLAR tarafından fidye için kaçırılan Kral Sezar, karşılığında istenen para miktarını az bulduğu için adamların yüzüne gülüp, fidyeyi arttırmalarını emretmiştir.
TESPİTLİ YORUM
@ativittta EĞER bir kıyafet dolaba asamayacağın kadar kirli ve çamaşır makinesine atamayacağın kadar temizse onun yeri sandalye üzeridir.
NE KADAR OLDU?
Hava durumu spikeri Ersin İner, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nde don görüleceğini anlatıp "Hepinize donsuz geceler" diye espri yapalı
34 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
OĞLUMLA mutfaktayız, elimdeki tabaklar düşüp kırılıyor. Sese gelen kocama oğlum açıklama yapıyor.
"Baba, annem önümü patlattı!" Adamın suratı iyice beyaza çalınca "Ödü patlamış, onu diyor" diyorum da, kendine geliyor.
Diş ağrısı
GAYET hunharca, dalga geçercesine en beklenmedik zamanda kapınızı çalan bir ağrıdır.
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