Burçların takıntıları-1

KOÇ

Kapalı bir yerde uzun süre duramaz.

Kışın başına şapka, bere takmadan sokağa çıkmaz.

Araba kullanırken hız yapmaktan kendini alıkoyamaz.

Sinirlendiğinde kafasını bir yere toslamadan duramaz.

BOĞA

Arabaya binsin veya eve girsin mutlaka kapısını kilitler.

Onlarca hatta yüzlerce çanta ve cüzdanı vardır ve hepsinin içinde üç-beş kuruş mutlaka bulunur.

Parfüm sürmediği bir saat bile yoktur.

Çiçeksiz duramaz.

Kahkülsüz duramazlar.

Pembe, yeşil, mavi, turkuaz takıntıları meşhurdur.

İKIZLER

Ellerini, ayaklarını oynatmadan bir şey anlatamaz.

Cep telefonu olmadan sokağa çıkamaz.

Pencere açmadan bir odada duramaz.

Seyahat takıntısı meşhurdur.

YENGEÇ

Çocukluk oyuncaklarını bir türlü atamaz, eskiye dair ne varsa saklar.

Pazarlık yapmadan bir malı alamaz...

İşine yarar diye hiçbir şeyi atamaz...

Kadınları rimel sürmeden duramaz.

ASLAN

Konuşurken saçıyla oynamadan duramaz.

Her çantasının içinde mutlaka ayna ve de cımbız vardır.

Altın kolye, altın saat, altın yüzük takmayı çok sever.

Marka takıntısı olan burçlardandır.

BAŞAK

Ellerini yıkamak en büyük takıntısıdır.

Parfümsüz sokağa çıkmaz.

Dudaklarını yemek takıntısı vardır.

Canı sıkılmışsa, parmaklarını ritmik olarak bir yere vurarak sıkıntısını dile getirir.

YARIN: Diğer burçlar Kaynak: pegarose.com/



LÜZUMSUZ BİLGİLER

AFRİKALI dev bir keseli sıçan olan Magawa, beş yıl boyunca Kamboçya'da bulmak için eğitildiği 71 aktif kara mayınını ortaya çıkardı. Şimdi 7 yaşında olan Magawa, emekli olacağını açıkladı.

Hizmetin için teşekkürler Magawa.



TESPİTLİ YORUM

YAPILAN araştırmalara göre; kadınların çoğu 30 yaşına kadar trip, 30 yaşından sonra ise terlik atıyor.



NE KADAR OLDU?

Edwin Robinson kör, kel ve yarı sağır biriyken, otoyolda yıldırım çarpması sonucu 3 özürü de düzeleli 41 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

HASTANE sterilizasyonunu sağlamak için ayaklara giyilen galoşun birini başına geçirip diğerini de elinde sallaya sallaya dolaşan amcamı durdurup;

"Amca bunlar ayak için, baş için değil" dediğimde aldığım yanıt aynen şuydu:

"Ben de neden iki tane koymuşlar, bizim bir başımız var diye düşünüyordum."