Her sahilde rastlananlar

Suda ihtiyaç giderenler:

HAVADAN sudan bahseder gibi yapıp denize çişini yapan abiler, ablalar ve her yaş grubundan arkadaşlar. Yaz aylarında zaten sıcak olan deniz suyunu iyice ısıtmasanız da biz de içimiz rahat girebilsek şu denize! Yapmayın etmeyin!

Donsuz olmaz diyenler:

PLAJ modasının hiç eskimeyen değerlerindendir beyaz don.

Rengi itibariyle güneş ışınlarını yansıtır ve serin tutar. Bazı abilerin özellikle tercih ettiği bu eşsiz parça olmadan deniz keyfi mümkün mü? Hazırlıklı olun.

Uzun eşek bağımlıları:

GENÇLERİMİZİN karada olduğu kadar suda da özellikle tercih ettiği aktivitelerden biridir uzun eşek. Denizin içinde oynanan versiyonunda yastık olmak daha az acı verici sanki. Deneyin.

Keskin bakışlı abiler:

BAZI denizseverler gerçekten de bir tek denizi severler. Onlar denizin kumla buluştuğu bölgelerde saatlerce ayakta durabilirler.

Gözler genellikle hafif kısık olur. Uzaklara dalıp uzun uzun sigara içmek adettendir onlar için. Rahatsız etmeyin.

Güneşte kavrulanlar:

DONDURMASIZ yaz mı olurmuş?

Güneşlenirken dondurma kasesini nereye koyduğunuza dikkat etmeniz önemle rica olunur.

Kumun fatihleri:

KUMU dumana katan arkadaşlar olmadan nasıl rahat rahat güneşlenebilirsiniz ki? Top kafanızı kırarken etrafa saçılan kumlar da vücudunuza yapışarak yeni sürmüş olduğunuz güneş kreminin emilimini artırır. Mutlaka teşekkür edin.

Uykucular:

BAZEN kendimizi tutamayıp topçu arkadaşlara katıldığımız olur. Maçtan sonra kum ve terden arınmak için biraz suya gireriz. Baktık su çok güzel, verirler bir sandalye. Çöker kalırız oraya. Uyuduğumuz bile olur öyle. Sandalyenin sağlam olmasına dikkat edin.

Deve güreşçileri:

ATA sporumuz güreşi omuzlardan indirmeyenler var bir de.

Her yeri kızarmak ve sonunda suyu boylamak pahasına göze alanlar mutlaka denesin.

Kumdan medet umanlar:

ROMATİZMA şikayetiyle sahillerimize başvuran hastalarımıza yıllardır aynı tedaviyi tavsiye ederiz. Kendinizi kuma gömün.

Simitsiz yüzemeyenler:

PLAJLARIMIZIN görmezsek huzursuzlandığımız bir diğer önemli parçasıdır da bu dev simit.

İster yüzerken kullanın, ister içine kurulun ve denizin içinde şekerleme yapın. O her zaman her koşulda yanımızda. Hakkını yemeyin.

Sahil piknikçileri:

PİKNİK kültürünü yaşam tarzı olarak benimsemiş dostlarımızın örtüyü serip soğanı kırmayla başlayan ve her türlü gıdaya yer verilen ziyafetlerden gözlerinizi kaçırın. Candır, çeker.

Kendinize hakim olun.

Suda yüzen karpuzlar:

YILLARDIR kesileceği söylenen karpuzu bulduk. Meğer soğuması için denize bırakılmış ve orada unutulmuş. Aaaa galeri bitti ama kesinlikle bırakmayız. Daha bu karpuzu kesicez :) Oturun, gitmeyin.



