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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Kadınların erkekler hakkında bilmesi gereken şeyler nelerdir?
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 12 Haziran 2024

Kadınların erkekler hakkında bilmesi gereken şeyler nelerdir?

ANNELERİNİ senden daha çok seviyorlar. Asla seni annesinden daha çok sevmesini bekleme. Yalnızca kendinizi hayal kırıklığına uğratacaksınız.
BİRBİRİNİZİ ilk gördüğünüz gün veya size evlenme teklif ettiği gün gibi tarihleri hatırlama konusunda pek iyi değiller.
Tarihi unuttuğunda kızmayın.
FUTBOLU sevdiğini söylüyorsa, o zaman ciddi olduğunu unutmayın. Asla hafife almayın. Bir maç yayınlanırken onu sizinle takılmaya zorlamayın.
ONLAR da sizin gibi dedikodu yapmayı severler.
MALİ sorunlarını sizinle paylaşırsa yargılamayın.
Sadece dinlemeni isterler.
ARKADAŞLIĞI ilişkiye tercih ederler. İstisna yok.
ONUN en iyi arkadaşı hakkında sızlanmaya asla cüret etme. Kardeşlik gerçektir. Sonunda onu kaybedeceksin.
SABAH odunu gerçek bir şeydir ve onun elinde olamaz. Uyanır uyanmaz yataktan fırlamasını beklemeyin. Ona yatakta biraz zaman ver.
DİĞER kızları da kontrol ederler. Ancak bu, sizinle paylaştığı bağ ve sevgiyle bir ilgisi olduğu anlamına gelmez. O seni hala tüm kalbiyle sevmektedir.
Güçlü bir delilin olana kadar ondan şüphe etme.
EĞER senin için ağladıysa bu kesinlikle onun zaman aşımı değil, sevgisidir.
Ona salak demeden önce bir düşün.
SİZİN gibi onların da partnerlerinden beklentileri var. Eğer karısının iyi bir aşçı olmasını bekliyorsa sorun yok. Siz de kocanızın kendine bağımlı olmasını (kazanmak ve babasının servetinden yararlanmamak) bekliyorsunuz. Gıda da para kadar önemlidir.
AKLINIZI okuyamazlar. İstisna yok.
Ona neden kızgın olduğunu ona söylemelisin.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Erkek köpekler dişi köpeklerle oynamayı tercih ederken, dişi köpekler oyun arkadaşları arasında ayrım yapmaz. Bu durum annenin yavrulara bakması yönündeki evrimsel bir zorunluluktan kaynaklanabilir.
Mavi, dünyanın en sevilen rengidir. Dünyanın dört bir yanında yapılan araştırmalar, çok sayıda insanın Mavi'yi en sevdikleri renk olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Bu yüzden mavi ve beyazın birleşiminden oluşan Facebook daha çok ilginizi çekiyor.
Modern takma dişlerin icadından önce takma dişler genellikle ölü askerlerin dişlerinden yapılıyordu.

TESPİTLİ YORUM
@byklgncfrvt İTÜ'de elektrik okuyan bir kuzen vardı. Bir gün ütüleri bozulmuş, biz de ordayız, gururla bekliyoruz tamir etcek diye. Daha ütülere gelmedik dedi.

GülüYorum
@detskaza Zeytinli poğaça aldım, zeytini sadece değdirmişler. Pardon zeytinli poğaça demişim, zeytinle temas etmiş havayla aynı ortamda kısa bir süre bırakılmış poğaça. Zeytini poğaçaya anlatmışlar. Poğaçaya zeytin fotoğrafı göstermişler o kadar...

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