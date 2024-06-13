KOLTUK avlamak/ avlayabilmek büyük beceridir. Düşünce, insanları analiz edebilme ve atikliği geliştirmiş olmak gerekir.

Öncelikle metrobüs ve otobüslere ilk binildiğinde en çok koltuğun olduğu yerlerin etrafında durulur.

Ortada tutunacak yer bile bulunamayan saçma boşluklarda durmak, koltukları baştan kaybetmek demektir. O kalabalık arasından geçilir "Arkaya ilerliyorum kardeşim" (arkalara doğru ilerlemek) modunda yalnızca sonradan binecek insanlara bir iyilik yapıyormuş gibi güzel bir yer seçilir ve insanları kesmeye başlarsın.

Özellikle metrobüste tahmin edilebilir oluyor. Sabah/ öğle/akşam olarak ayrılıyor bu insanlar.

Bunlara akbaba desem de bunların önemli bir kısmını dış görünüş itibariyle ceylan, sülün gibi sıfatlarla tanımlayabileceğimiz genç kızlarımız oluştururlar.

Dışarıdan bakıldığında üflesen yıkılacakmış gibi duran kızcağızımız örümcek hisleriyle koltuğun boşalacağını 2 durak önceden kestirerek, eski sahibi koltuktan hamle yapar yapmaz avına saldıran atmaca edasıyla oraya öyle bir atlar ki göz açıp kapayıncaya kadar kızı koltukta anca görürsün. Bu süreç içinde koltuğa yeltenmeye kalkan centilmenimize attıkları "davranırsan parçalarım" isimli bakış önemli yer tutar.

Yemin ediyorum geçen bunlardan bir tanesi orta boşluktan hareketlenip en arkanın da arkasındaki koltuğu kapışı sırasında arkanın ortasında duran benle aradaki 2.5 metrelik mesafeyi öyle bir katetti ki bu zamana kadar kendimi çevik ve duyarlı zanneden ben, erkekliğimden utandım.

Hayır o topuklarla o nasıl süzülmek, o narin görüntünün altında o nasıl yıkıcı bir hırs zerketmiş sana ailen zamanında ki eyvah ki ne eyvah...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Karga karşılarına çıkan tek yüzü unutmaz ve eğer sizinle ilgili güzel bir anısı yoksa, size kin besleyeceğinden yüzünüzü kesinlikle unutmaz.

İlginçtir ki, bu kin sonraki nesiller tarafından da sürdürülüyor.

Bir iskambilde her şah, tarihteki büyük kralı temsil eder.

4 Maça- Kral David, 4 Sinek- Büyük İskender, 4 KupaŞarlman, 4 Karo- Julius Caesar.

Salyangoz dişleri, karbonu Elmas'a dönüştürecek kadar yüksek basınçlara dayanabilen, dünyadaki en güçlü doğal malzemedir.



TESPİTLİ YORUM

@Cclipperr Kızlarda elf gözü olduğuna inanıyorum. Bir kızın şeytanlığını ancak diğer bir kız görebiliyor.

Biz erkekler bu yeteneklerden mahrum doğmuşuz...



GÜLÜ YORUM

@Heroqlatez Market kuyruğunda 5-6 yaşlarında, bir kız bir erkek çocuklu adama kızı 7-8 dakikada bütün gününü en ince ayrıntısına kadar imla hatasız anlattı.

Öğretmen naptı, o nasıl cevap verdi, amacı neydi vs. Oğlan sürekli "Baba çipsss" dedi durdu.

Çipsss...