Frenemyler

HAYATLARIMIZIN korkulu rüyası: Frenemy yani friend (arkadaş) ve enemy (düşman) kavramı... Yüzümüze gülüp arkamızdan iş çevirirken hem fiziksel hem mental açıdan zarara sokan kişiler için kullanılır.

Peki kimdir bu frenemy'ler ve özellikleri nelerdir?

KAZANDIĞINIZ şeylerden mutlu olmazlar, başarısız olduğunuzda mutlu olur ve hayattaki bütün başarılarınızı kıskanırlar.

GÜZEL şeyler söylüyor gibi gözükseler de yüz ifadeleri ve jest mimikleri sözleriyle uyuşmaz.

HİÇBİR zaman yüzünüze açık konuşmazlar, ortak bir arkadaşa gidip arkanızdan söylenirler.

SÖZLERİYLE ya da eylemleriyle sizi baltalamaya ve incitmeye çalışırlar, bunu yaparken hep güler yüzlüdürler...

'Canım şaka yaptım ya :) Alınmadın di mi?'

BAŞARISIZLIKLARINDAN sizi sorumlu tutarlar: Eğer sen böyle demeseydin ben de yapmazdım...

DUYGULARINIZI incitmek için pasif-agresif bir yol seçerler. Örneğin bir başkasını yücelterek sizi kırmaya çalışırlar.

İLTİFAT ediyor gibi gözükseler de ince ince lafı giydirirler: Sen daha iyisini yapardın niye böyle oldu...

SİZİ utanç verici bir duruma düşürmek için kasıtlı hatalar yapar, potlar kırarlar.

Birçoğumuzun aklında çevresinden mutlaka bir kişi gelmiştir. Böyle bir arkadaşa sahip olmanın sorun olmayacağını düşünseniz de bu zararlı olabilir.

Eğer açık açık konuşmaktan çekiniyorsanız ya da konuşmak bir işe yaramıyorsa aranıza yavaş yavaş mesafe koyun.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

2008 yılında Japonya'da yaşayan Kasuya isimli bir adam, buzdolabındaki yiyeceklerin kaybolduğundan şüphelenmeye başladı. İlk başta emin olamasa da, mutfağına gizli kameralar yerleştirdi.

Bir gün, kamera kayıtlarında buzdolabını karıştıran bir kadın gördü ve hemen polisi aradı. Yetkililer Kasuya'nın evini aradıklarında bu kadını bir dolabın içinde kıvrılmış olarak buldular. Meğerse kadın bir senedir bu dolapta yaşıyormuş ve kimse onu fark etmemiş.



NE KADAR OLDU?

İngiltere'de bir kadın, evdeki papağanın "Oh Claire, oh Claire" demesinden eşinin Claire isimli bir kadınla aldattığını öğreneli 11 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

DEMEK ki neymiş; kırmızı ışıkta geçtiğim için ceza yazan polise "Memur bey, tamam cezayı yazın, ama bari kemer takmadığım için olsun, daha az öderim" denmezmiş.

Çünkü o da;

"Kemeri fark etmemiştim, hatırlattığın için sağol" deyip ekstradan biraz daha ceza kesebilirmiş.