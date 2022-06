Arabalar hakkında 17 bilgi

YAPILAN ilk arabalarda direksiyon yoktu. Bu yüzden de sürücüler bir hareket koluyla arabalarını çalıştırırdı.

New York Polis Departmanı, 1898'de aşırı hız yapan araba kullanıcılarını takip etmek için bisiklet kullanırdı.

İlk aşırı hız cezası 1902'de yazıldı.

1916'da dünyadaki arabaların yüzde 55'i T Ford modeldi.

Arabalardaki ilk hız göstergeleri 1922'de kullanılmaya başladı.

1923'te arabalar için kadınlar tarafından yapılan 173 yeni icat tanıtıldı. Bunların arasında karbüratör ve elektrikli motor çalıştırıcısı da bulunuyor.

İlk araba radyosu 1929'da icat edildi.

Buick, ilk elektrikli sinyali 1938'de çıkardı.

The Peanuts (Snoopy) karakterleri, ilk olarak 1957 senesinde, Ford Fairlaine otomobil reklamı için anime edildi.

Amerikan yapımı arabaların çoğunun kornası Fa notasından çalar.

Ortalama olarak bir arabada 914 metre kadar elektrik kablosu vardır.

Dört sene boyunca saatte 100 mil hızla gitseniz bile Amerika'daki tüm yolları aşamazsınız.

Arabalardaki hava yastıkları saatte 200 milde patlar.

Ortalama olarak bir insan tüm hayatının iki haftasını trafik ışıklarının değişmesini bekleyerek harcar.

Tek bir arabanın geri dönüşümünü yapmak 1 tondan fazla demir cevheri, 635 kilogram kömür ve 54 kilogram kireçtaşı tasarrufu yapmamızı sağlar.

Kişi başına en çok Rolls Royce düşen ülke Hong Kong'dur.

Amerika'da bir otomobil kazasında ölen ilk kişi 68 yaşındaki bir emlak komisyoncusu olan Henry H.

Bliss'tir.

14 Eylül 1899'da New York'ta, Bey Bliss tramvaydan indi, bir kadın yolcuya yardımcı olabilmek için döndü ve bir taksi ona çarptı.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Günümüzde İtalya'da 350'den fazla makarna türü bulunmaktadır. Ancak 13. Yüzyıl'da bu sayı dörttü.

TESPİTLİ YORUM

Türkiye'de kitap okuma oranı yüzde 5, gazete okuma oranı yüzde 27, yoIda otobüste bir başkasının okuduğu kitabı, gazeteyi okumaya calışma oranı ise tam yüzde 95...

NE KADAR OLDU?

Adana'da bomba imha ekibinin gecikmesine sinirlenen bir vatandaş şüpheli çantayı tekmeleyeli 7 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

@drfaithdz Oğlum (8) sitenin bahçesinde kız arkadaşlarıyla oynuyordu. Biraz izledim, bizimki ortada, kızlar üstünden topu birbirlerine atıyor.

Oyunları bitti yanıma geldi, "Oğlum kızlar seni neden oynatmadı" dedim. "Oynattı baba voleybol oynadık, ben file oldum" dedi. Kadınlar siz neden böylesiniz!..