Tıkanan muhabbetlere ilaç-2

ŞU hayatta ölmeden önce mutlaka görmem lazım dediğin bir yer var mı?

ÜNLÜ bir isimle akşam yemeği yiyebiliyor olsaydın bu kim olsun isterdin?

BİRİNİN sana aldığı en özel/büyük hediye neydi?

EN çok utandığın anın ne?

İLK aşık olduğun insan kimdi?

BİR insanla tanıştığın zaman ilk neye bakarsın?

SENCE bir ilişkinin olmazsa olmazı nedir?

YAŞADIĞIN en acayip paranormal olay neydi?

'HAYATIMIN dönüm noktası' dediğin bir an ya da olay var mı?

SENCE neden yaşıyoruz?

SON ilişkin neden bitti?

BENİ ilk gördüğünde nasıl bir insan olduğumu düşünmüştün?

BENİM hakkımda merak ettiğin bir şey var mı?

SEN mesaj insanı mısın yoksa karşındaki insanı direkt arar mısın?

ASTROLOJİYE inanıyor musun?/Burcunun özelliklerini taşıdığını düşünüyor musun?

ŞİMDİYE dek başına gelen en acayip olay neydi?

SEN kedi insanı mısın yoksa köpek insanı mı?

UZAYLILARA inanıyor musun? Sence bu evrende yalnız olabilir miyiz?

BİR hayvan / yemek olsaydın bu ne olurdu sence? / Ben bir hayvan / yemek olsaydım sence ne olurdum?

ADINI kendin koyabiliyor olsaydın ne olmasını isterdin?

TÜM hayatın boyunca tek bir şarkı dinleyebilecek olsaydın bu ne olurdu? / En sevdiğin müzik türü ne?

VE son olarak, 'Dnsuz asla yaşayamam' dediğin bir eşya ya da insan var mı?



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Asansörlere ayna konmasının birincil sebebi, kravatınızı ya da saçınızı düzeltin diye değil; kapıyı açınca kabinin yerinde olduğunu görün diyedir.



TESPİTLİ YORUM

@dohtorozgurbey Sarma ayakta ve tencerenin bir kapağı elinizde iken yenilince maksimum lezzetine ulaşan bir şey. Kesin bilgi yayalım...



NE KADAR OLDU?

Bursa Bağımsız Milletvekili adayı Ali Osman Demirtaş'a karısının da oy kullandığı sandıktan sadece "1 oy" çıkalı 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

UZUN süredir ayrılmak istediğim sevgilimle bir akşam mesajlaşırken çok dokunaklı bir mesaj yazıp neden onunla olamayacağımı çok duygusal bir şekilde anlatmaya çalıştım. Gerçekten çok içten yazdığıma inandığım için bu sefer beni anlayacağını düşünüyordum. Cevabını beklemeye başladım. Magmalara gelesice sevgilimin yazdığı cevabı aynen aktarıyorum. "Yat, uyu!"