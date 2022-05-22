Sigarayı bırakanlar

İLK birkaç gün sinirlenmen normaldir ve birilerine çatmaya yer arıyorsundur.

SABAH temiz bir nefesle uyanmanın hoşluğunu fark edersin.

YEMEKLERİN tadının daha lezzetli geldiğini görürsün.

KOKU hassasiyetin en üst düzeye çıkmıştır.

ELBİSELERİNİN, bedeninin ve özellikle parmaklarının sigara kokusundan arınması, kendine güven açısından artı bir durum haline gelmiştir.

GÜN içinde kısa şekerlemelerin azalmış, gün boyu canlı ve enerjik hissetmeye başlamışsındır.

DERSLERDE, sınavlarda veya toplantılarda dikkat dağınıklığın en az seviyeye inmiştir.

ESKİDEN fazla tüketmediğin abur cuburların müptelası olmuşsundur.

KİLO almalar biraz sorun yaratabilir ama en azından sigara gibi bir illetten kurtulduğunu unutmaman gerekir.

'BU zamana kadar sigaraya harcadığım parayla neler alabilirdim?' listesi kafanda çokça oluşmuştur.

İÇMEDİĞİN her sigara paketi için ek gelir kazanmışcasına sevinirsin.

'BAK ben bıraktım, rahatladım', 'Yaşam kalitem arttı' gibi cümleleri kurup, yakınlarına sigarayı bırakmalarını sık sık tavsiye edersin.

BİR ortamda sigara yakan kişilere, sigara kullanmayan birinden bile daha fazla tepki gösterirsin.

İLK iki hafta sigaranın doldurduğu zaman aralıklarını doldurmakta sorun yaşamışsındır.

MUHTEMELEN daha önce pek çok kez başarısız bırakma denemelerin olmuştur ama bu sefer sondur.

'SİGARAYI bıraktım.' evresinden 'Sigara kullanmıyoruma' geçtiğinde, sigarayı hayatından silmişsin demektir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Red Bull, 1987'de Dietrich Mateschitz tarafından satın alınmadan önce ördek çiftliğinde çalışan bir Tayland'lı adam tarafından akşamdan kalma içeceği olarak icat edildi.

TESPİTLİ YORUM

Kendisine bile hafızası yetmeyen balığın, bizim hafızamıza nasıl iyi gelebileceği akıllarda şüphe uyandırdı.

NE KADAR OLDU?

Adana'da bir genç, 1 Nisan şakası için belediye hapörlöründen öldüğünü anons ettirdikten sonra eve gelen taziyeler yüzünden anneannesi hastaneye kaldırılalı 6 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

19 yıllık evliyim. Düğün videomuzu tersten oynattıkça inanın mest oluyorum. Videoda en sevdiğim yer, karımın yüzüğü parmağından çıkarıp, nikah salonundan geri geri çıkıp kapıda bekleyen arabaya binip gözden kaybolması. İşte o kareler beni çok mutlu ediyor.