Yurt şakaları

GENELDE öğrenci olma dışında hiçbir ortak yönü olmayan insanların bir arada yaşamaya kasması hali. Bazen çok eğlenceli ama genelde streslidir.

Çünkü kız arkadaşına küsen, dersinden kötü not alan, kafası bozuk olan, sarhoş olan, kendini bir şey zannetmek isteyen kişilerin abidik hareketlerine diğer kişiler katlanmak zorunda kalabilirler.

İstediğin saatte duş alamamak, istediğin kadar dışarıda kalamamak, gecenin bir yarısı acıkıp kafanı buzdolabının içine sokamamak ve "Şimdi şurada bir ocak olsaydı da sahanda yumurta kırsaydık" diyalogları eşliğinde sızıp kalmaktır.

Tabii ki bu kadar olumsuz özellikleri heyecanlı kılmak için meşhur yurt şakaları vardır.

BİREYSEL bir şaka için tek ihtiyaç duyulan bir adet yumurta ve bir kurbandır. Bu şakada en önemli husus yumurta kafaya geçirildiğinde avuç içinin kurbanın kafasını tamamen kavrayabilmesi ve "Lökh" sesinin duyulmasıdır. Olay mahalinin mümkün olduğunca yataklardan uzak tutulmalısına özen gösterilmelidir.Aksi takdirde iş iyice pisliğe sarabilir.

YATAKLARIN altındaki tahta bölüme ayakkabı boyası ile yuvarlak yuvarlak işaretler yapılır bir yatağa yapılmaz yeni gelen ögrenciye müdürün odaları tek tek gezip yatakları damgaladığı öğrencimizin geç kaldığı ve artık o tahtasını alıp müdürün odasına kendisinin gitmesi gerektiği söylenir koridorda sırtında sunta ile gezen öğrenciye bol bol gülünür.

KURBAN öğrenciler okula daha yeni gelmişlerden seçilmelidir.

Genelde yurt dolablarında iki kişinin dolabı bir arada bulunduğundan geceleyin bu dolaplar başka bir odaya transfer edilir ertesi gün ise uzun süre hiçbir şey olmamış gibi davranılır.

YURTLARDA en güzel şakaların yapıldığı yerler duşlar olarak akıllarda yer edinmiştir.

Mesela duş alan kişinin bornozunu ya da havlusunu alıp başka yere asmak ya da odaya götürmek en güzel şakalardan biridir.

Tabii 15 dakika kadar çırpınmasına izin vermek gerekir. Ya da duş alırken sessizce perdesini açıp gidip banyoya gelen herkesin arkadaşınız yuvarlak hatlarıyla yüzleşmesi bunlardan biridir.

Bizim soğuk kış günlerinde tercih ettiğimiz ise önemli bir miktar suyu duvarları fazla yüksek olmayan duş kabinlerinin üzerinden arkadaşın üstüne dökmektir. Tabii kabinler karışmamalıdır, sizi hiç tanımayan ve şaka kaldırmayan bir kişi karşınıza çıkabilir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Amsterdam'da yılda ortalama 20 kişi yalnız başına ölüp gitmektedir. Bu durumda cenazenize gelecek herhangi bir arkadaşınız ya da aileniz yoksa, bir şair sizin hayat hikayenizi anlatan bir şiir yazar. Ayrıca emekli bir memur evinize giderek kalan faturalarınızı ödeyerek cenazenizde çalacak şarkıları seçer. Bu kişiler yine cenaze töreninize katılacaklar, tabutunuza çiçek bırakacak ve mezarınıza kadar eşlik edeceklerdir.

Bu işin altındaki kişiler ise şiirleri yazan Frank Starik ve şarkılarınızı seçen Ger Frits'dir.

TESPİTLİ YORUM

@akisheus Whatsapp son görülmesi ve mavi tiki kapalı olan insanlar görebileceğiniz en tehlikeli insan türüdür. Yalan ağızlarına yuva yapmıştır. Hep bir bahane mazaret üretir dünyanın en yoğun insanıymış gibi tavır takınır aslında bomboş hayatları vardır.

NE KADAR OLDU?

İngiltere'de açılan zayıflama kampına katılan şişmanlar 2 haftada 3 kilo alırken, onları çalıştıran hocalar 5 kilo vereli 22 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Prensiplerim gereği tanımadığım numaraları açmıyorum. İşin garibi her yere iş başvurusu da yapıyorum. Bayadır da işsizim. Bir gariplik var ama...