Flört nasıl bir şeydir?

GENEL olarak araştırmalar gösteriyor ki, bir flörtün yaşandığını anlamak konusunda pek iyi değiliz. Bunda sürekli olarak yaşadığımız reddedilme korkusunun etkili olduğunu söylemek mümkün.

Erkekler, olası bir birliktelik umuduyla kadınların her hareketini flört olarak algılayabilirken, kadınlarda durum tersi denebilir.

Bir araştırmaya göre erkekler, karşı cinsten arkadaşlarının kendilerine ilgi duyduğunu düşünmeye daha yatkınken, kadınlar bu ihtimale çok daha temkinli yaklaşıyor.

Kadınlar, genellikle olası bir arkadaşla flört vakasını daha fazla kafalarına takarken, erkekler o kadar da önemli görmeyebiliyormuş.

Bu arada Stanford Üniversitesi'nde heyecan verici bir araştırma yapıldı ve bir flört dedektörü inşa edildi! Evet, çalışmada 'speed date' yapan bir düzine çift incelendi ve kayıt altına alındı. Ardından gözlemciler, kendi gözlemlerinin yanı sıra, taraflara "Flört var mıydı, yok muydu?" diye sordu. Bu verilere ek olarak kayıt altına alınan konuşmalar dilbilimsel olarak ayıklandı ve incelendi.

Sonuç olarak makine, insanlığı yendi! Eğer kadınlar erkeklerle flört ediyorsa, makinenin tespiti yüzde 71.2 oranında doğruydu. Erkeklerin bu konudaki tespiti ise yüzde 56.2'de kaldı. Kadınlar daha isabetli olsalar da, onlar da makinenin gerisinde kaldılar.

Yüzde 62.2 oranında flört var oranı verdiler, makine ise yüzde 69 civarında doğru tahminde bulundu.

Flörtün daha pek çok göstergesi olduğu düşünülüyor.

Yani "Sıcak davranıyorsa kesin flört" olayının ne kadarlı geçerli olup olmadığı da aynı araştırmacılar tarafından masaya yatırıldı. Sonuçlar şöyleydi:



Erkeklerin flört göstergeleri:

Sık sık soru sormak.

İnce bir sesle fakat düşük tonda konuşmak.

Ağırlıklı olarak cinsellik, öfke ve negatif duygular barındıran kelimeler kullanmak.

'Sen' ve 'biz' zamirlerinin bol keseden kullanımı.

Normalden fazla kahkaha atmak.



Kadınların flört göstergeleri:

Abartılı tepkilerden kaçınmak (Ya, vay be, süper vs.)

'Ben' zamirinin bol keseden kullanımı.

Geçiştirme ifadelerinden kaçınmak (Hı-hı, evet, aynen vs.)

Dengesiz bir ses tonu, yer yer yüksek ya da düşük, ince veya kalın bir ses.

Normalden fazla kahkaha atmak.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Her sene İngiltere'de gerçekleşen festivalde, yaklaşık 4 kilo ağırlığında bir peynir, Cooper Tepesi'nden aşağı fırlatılıyor.

Ardından yarışmacılar peyniri yakalamak için onun peşinden koşmaya başlıyor.

Buraya kadar her şey güzel. Peynirin saatte 110 km'ye kadar bir hıza ulaşmasını ve yarışmacıların bu peyniri yakalamasının pek de mümkün olmayışını hesaba katmazsak tabii. Bitiş çizgisine ilk ulaşan kişi yarışı kazanıyor.

Fakat bu yarışa katılmadan önce iyice düşünmek gerek. Ciddi yaralanmalar yaşayabilirsiniz.



NE KADAR OLDU?

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında Tosic,karısını sarhoş Gomez'den korumaya çalışalı 7 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Arkadaşımla Kadıköy vapur iskelesinde buluşmaya karar veriyoruz ama buluşma saati geldiğinde bir türlü birbirimizi bulamıyoruz. Arkadaşım arıyor ve beklediğim yeri anlamak için "Etrafında ne var?" diye soruyor. Ve benden onu bulamamanın verdiği şaşkalozlukla bomba bir cevap geliyor: Deniz!!!