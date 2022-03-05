Entel olma sanatı

Delilikle dahilik arasındaki ince çizgide gidip gelmek.

KAFADA bir sırat köprüsü imajı oluşturur.

Varoluş sıkıntısı çekerek benliğin dehlizlerinde kaybolmak.

NAVİGASYON kullansaydın kanka?

Birey olmayı başarmak ve toplumun girift yapısıyla barışık olmak.

ANLIYORUM... Çay içer misin?

Metropol insanının korkunç yalnızlığı.

KÖŞEDEKİ kahvedeyiz, sıkılırsan gel.

Düzenin acımasız çarklarına sıkışıp kalmak.

SGK var mı sende? Hastaneye bi gidip baktırsan?

Beyinde varolan imgelerin güçlü bir nesneye dönüşmesi.

MESELA zigon sehpa?

Ötekileştirilenlerin fikirlerini empoze ederek tezini savunmak.

ÇOK ayıp etmişler onlar!

Globalleşen yapının içinde yer etmiş bir gerçeği inkar etmek.

YOO valla ben demedim öyle bi şey, belki bu demiştir.

Geniş bir yelpazede yer alan değişkenleri konjonktür bağlamında değerlendirmek.

BEN değerlendiremiycem galiba, arkadaş yapsın.

Kaynağı belli sorunsalları iğdiş ederek yok etmeye çalışmak.

YANİ tabii... Olmasa iyi olurmuş.

At gözlüklerinden arınıp biraz daha vizyonlu davranmak.

BENDE aynalı olandan var ama yeni aldım, atmıyım şimdi.

Kimsenin tahakkümü altına girmeden iradesel olarak içindeki subjeyi ortaya çıkartmak.

TUVALET koridorun sonunda.

Sözlerinde en ufak bir özneyi hedef almadan çok açık alt metinler ile moderniteyi yermek.

ALLAH kabul etsin.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Biraz ilginç biraz komik bir gerçek de futbolda sakatlıkların yüzde 5'inin gol kutlamalarında gerçekleşmesidir.

Bu bilgiden sonra akıllara gelen ilk kişi gençlik yıllarında üçlü çektirirken kolunu sakatlayan Volkan Demirel.

Kutlama yaparken dikkatli olmakta fayda var. Yoksa kariyerinizi tehlikeye sokabilirsiniz.



TESPİTLİ YORUM

Cuma namazı bitene kadar dışarda bekIeyen diIenciIer neden içeri girip AIIah'tan istemezIer hiç anIamam.



NE KADAR OLDU?

Çekirge istilasına uğrayan Kıbrıs Rum Kesimi, yardım istediği BM'den "Derin bir tavada hafifçe pişirin" tavsiyesi alalı 18 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Küçükken bisküvi, çikolata paketlerinin üzerindeki Arapça yazıları, yenmeden önce okunacak dua sanan, ama Arapça bilmediği ve okuyamadığı için yediklerinin haram olduğunu düşünmüş bir kardeşim var. Anne, baba nerede yanlış yaptınız siz?