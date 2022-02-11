Dünyanın en ilginç meslekleri-2

YÜZ hissedicisi:

Yüz hissedicisi; yüz bakım kozmetikleri kullanan insanların yüzlerine dokunarak yüzdeki değişimi analiz eder. Genellikle kozmetik firmaları ürünlerini piyasaya sürmeden önce bunu bir kobay üzerinde denediklerinde yüz hissedicileri devreye girer.

MOBİLYA deneyicisi:

Size daha önce hiç miskin diyen oldu mu? Cevabınız evetse belki de farkında olmadan size muhteşem bir kariyer fırsatı sunmuştur. Tembel insanlar firmaların mobilyalarını test etmelerine karşılık para kazanırlar. Mobilyaların üzerinde kıvranırlar, sallanırlar, arkaya yaslanırlar, öne yaslanırlar ve bütün rahatlık seviyelerini değerlendirirler. Mobilya deneyicilerinin bir günde 200 farklı parça üzerinde bazı pozisyonları denemesi gerekir.

Rahatınıza düşkünseniz bu ilginç meslek tam size göre.

PROFESYONEL ıslıkçı İster inanın ister inanmayın ama ıslık çalarak para kazanabilirsiniz. 58 yaşındaki ıslık sanatçısı Henry Brady'e göre ıslık çalanlar da tıpkı müzisyenler veya aktörler gibi birer sanatçı.

Henry bu ilginç mesleği sayesinde insanların kalbine dokunabildiğini söylüyor. Profesyonel ıslıkçı olmak için sadece yeteneğinizin olması gerekmiyor aynı zamanda kendi reklamınızı da yapmanız gerekiyor.

TUVALET kağıdı koklayıcısı:

Tuvalet kağıdı üreticileri ürünlerinin kullanım öncesi, kullanım esnasında ve kullanımdan sonra kokusuz olmasını ister. Tuvalet kağıtlarının kokusuz olup olmadığını anlamanın en iyi yolu nedir?

Tabii ki tuvalet kağıdı koklayıcılarıyla çalışmak. Bu kişiler sayesinde üreticiler ürünlerinin olağan dışı veya fark edilir derecede kokup kokmadığını öğrenirler.

IMAX ekran temizleyici:

İhtişamlı ve gerçek üstü büyüklükte olan IMAX ekranlar kir ve tozla kaplanırsa hiç de etkili olmaz. Allah'tan görüntü kalitesini düşünen firmalar var. IMAX ekran temizleme firması 1570 Cinema Services'in sahibi Michael Quaranto'ya göre en büyük zorluk, ekranları sürekli olarak tozdan arındırmaktır. Ekranlar sürekli toz olduğundan temizlikçilerin iki veya üç ekranda bir vakumlu elektrik süpürgelerini boşaltmaları gerekir.

PROFESYONEL uykucu:

Uyuyarak para kazandığınızı düşünebiliyor musunuz? Evet siz de pijamalarını giyerek ve biraz kestirerek para kazanabilirsiniz.

Şüphesiz dünyanın en ilginç mesleklerinden birini icra eden profesyonel uykucular para kazanmak için uyurlar özellikle de uykuyla ilgili araştırma projelerinde.

Bu sayede doktorların ve bilim insanlarının uyku bozuklukları ile ilgili problemleri anlamalarına yardımcı olurlar.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ABD'de evli çiftler boşandıktan sonra boşanma partisi düzenliyor. Bu partide anıları silmek amacıyla ortak eşyalar açık arttırmayla satılıyor.



TESPİTLİ YORUM

Konum atmaya gerek yok, menfaati olan zaten bizi bulur.



NE KADAR OLDU?

Mahmut Tuncer konuğunu ''Onun adı bir balık, onun adı balık da yüzen bir şey onun adı Yunus Bülbül geliyooorrrr'' diye anons edeli 18 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Dayım özürlü olan oğlunun ayak tırnaklarını kesiyor, çocuk bundan rahatsız oluyor ve istemediğini belirten sesler çıkarıyor.

Çocuğu kurtarmaya çalışan annem eline aldığı ayağa bakıp "Abi, kısa bunlar kesme istersen" diyor. Dayım gözlüklerinin üzerinden bakıp yanıtlıyor "Bacı, o benim ayağım."