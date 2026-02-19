ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR.

İHALE İLANI

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

İHALE KONUSU: Mülkiyeti Erzincan Belediye Başkanlığına ait olan, Erzincan İli, Merkez İlçesi, İnönü Mahallesi 550-551-552-553-554 ada numaralı taşınmazlar ile Yeni Mahalle 14 ada 6 parsel numaralı taşınmazlarda Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi (Ticari+Konut) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen ve idare tarafından yükleniciye ödenecek muhammen bedelin azaltımı suretiyle ihale edilecektir. İHALENİN, HANGİ TARİH, SAATTE VE NEREDE YAPILACAĞI: İhale, 12.03.2026 Salı günü, saat 11:00'da Bahçelievler Mahallesi Halitpaşa Caddesi No: 60 adresindeki Belediye Sarayı'nda yapılacaktır. İHALE DOSYASININ ALINACAĞI YER: İhale dosyası, Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü (Fen İşleri Müdürlüğü Geçit Yerleşkesi Geçit Mah. Atatürk Cad. No:5) ihale biriminde bedelsiz olarak görülebileceği gibi 10.000 TL (Onbin Türk Lirası) bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) İŞİN SÜRESİ, NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: İşin süresi yer tesliminden itibaren 540 takvim gündür. (Havanın fen noktasında çalışılmayan dönemi dâhil– 15 Kasım – 20 Mart) günüdür. Erzincan İli, Merkez İlçesi, İnönü mahallesi 550-551-552-553-554 ada nolu taşınmazlarda kat karşılığı inşaat yapım işi Ticari inşa edilecektir. Yeni Mahalle 14 ada 6 parsel nolu taşınmazda ise Ticari+Konut inşa edilecektir. Vaziyet Planlarında Belirtilen İnönü Mahallesi 550-551-552-553-554 adalar üzerinde inşa edilecek bütün bağımsız bölümler idareye, Yeni Mahalle 14 ada 1 parsel üzerinde inşa edilecek bütün bağımsız bölümler ise yükleniciye, bırakmak suretiyle yapılacaktır. İhale bunun üzerine İdarece verilecek Nakit bedeli en çok azaltan istekli üzerinde bırakılacaktır. İdare tarafından Yükleniciye Ödenecek muhammen bedel KDV HARİÇ 102.875.630,00 TL (yüzikimilyonsekizyüzyetmişbenbinaltıyüzotuz) Türk Lirası'dır. Yüklenici kendi payına düşen konutlarda daire büyüklüklerinde, idarenin onayını almak kaydı ile değişiklik yapabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı değişikliklerden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı, idarenin onayı ile değiştirilebilecektir. İhale kapsamındaki belirtilen yerler ile ilgili bütün Uygulama projeleri yüklenici tarafından hazırlanacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölüm sayısı ve net alanları değişikliklerle azaltılamaz.İhale sonucu oluşacak her türlü vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici İdareye ait bağımsız bölümlerde yönetmelik, mevzuata ve teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, kendi payına düşen bağımsız bölümlerde istediği cins, miktar ve kalitedeki malzemeyi kullanmakta serbesttir. (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi vb. gibi) TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT ve KESİN TEMİNAT BEDELLERİ: İdarece Yükleniciye Ödenecek bedel, 102.875.630,00 (yüzikimilyonsekizyüzyetmişbenbinaltıyüzotuz) Türk Lirası'dır. Geçici teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3'ü olan 3.086.268,90 (Üçmilyonseksenaltıbinikiyüzaltmışsekiz Türk Lirası doksan Kuruş )Türk Lirası. Yüklenici ihale sonucu oluşan teklif bedel toplamı üzerinden, % 6 oranına tekabül eden Kesin Teminatı, Sözleşme imzalama aşamasında İdareye verecektir. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. Kanuni ikametgâh belgesi Türkiye Cumhuriyet'inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge Tüzel kişi olması halinde;

d1- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d3-Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.

e. İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

f. İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter tasdikli vekâletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri

g. Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi

h. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

i. İsteklilerin İhaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuz

j. Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi

7- UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak, geçerli en düşük teklifin altında olmamak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle muhammen bedelin azaltımı yapılacaktır.

8- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak ilanda belirtilen usul ile yapılır.

9- TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Fen İşleri Müdürlüğü'ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresi'nin saat ayarı esastır.

10- AZALTIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile sunulacak olup, eksik ve hatalı olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden veya yazılı teklif alınması aşamasında bedel azaltımı ihale komisyonunun belirleyeceği en asgari azaltım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen bedeli en fazla azaltım yapan istekli üzerinde bırakılacaktır.

11- MUHAMMEN BEDELİN ÖDENMESİ: Yüklenici tarafından teklif edilen ve idarece yükleniciye ödenecek olan bedel, idare tarafından hazırlanan ve ihale dosyasında bulunan pursantaj tablosuna göre işin ilerleyiş durumuna göre hazırlanacak ödeme evrakı doğrultusunda iş süresince peyder peyder ödenecektir. Ödeme: 10 gün içerisinde tahakkuk edilerek, en geç 90 gün içerisinde ödenecektir.

12- İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni, 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

