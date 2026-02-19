CHP'li eski meclis üyesi emekli polisi vurdu: Kurşun sırtından çıktı

Emekli polis, tartıştığı eski meclis üyesi tarafından vuruldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 5113 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru Salim Doğan, evinin bulunduğu bina önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Darıca Belediyesi CHP eski Meclis Üyesi Ö.S.'nin silahlı saldırısına uğradı.

